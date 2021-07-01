5 пар белых кроссовок, которые идеально подходят для лета
Классический минимализм
Наряду с массивностью и некоторой брутальностью в моде остается минималистичная классика. За нее в новом сезоне высказались Prada и Armani, которые выпустили модели из текстиля, а также Carvela и даже Jimmy Choo. Эта легкость пришлась по душе Каролине Даур, Даниэль Берштейн и другим модницам.
С цветными вставками
Когда хочется чего-то взрывного и сочного, но боязно перегрузить образ, можно выбрать белые кроссовки с цветными вставками. От нарочито ярких, почти кислотных оттенков, до спокойных, пастельных - мятных и розовых. Берите пример с Джули Сариньяна, Алисии Родди и Сары Дениз.
Черно-белые кроссовки
Для более консервативных особ идеальным станет сочетание черного и белого. Эта тенденция началась еще с ботильонов и челси и плавно шагнула в лето. Лидером здесь явно выступили Dior - их модели с грубой подошвой не оставили равнодушной ни одну модницу.
Экологичные модели
В моде новый тренд - обувь из экологически-чистых материалов. Не из кожи или нубука, как мы привыкли, а, например, из переработанного пластика. Лидером здесь стал французский бренд Veja. Его кроссовки носит Марион Котийяр, Эмили Линдмарк и Мария Вальдес. А также в них были замечены Елена Зеленская и даже Кейт Миддлтон.
На массивной подошве
В новом сезоне однозначно не обойтись без моделей с массивной подошвой. Marni, Dior и Chloé предлагают добавлять их в любой образ, а модницы поспешили воплотить это в жизнь. Ксения Адонтс носит их с шортами и платьями, а Вероника Ферарро разбавляет ими образы «с перчинкой».