Психологи назвали вранье признаком ума и сообразительности

Команда ученых обнаружила, что люди, которые лгут и придумывают небылицы, обладают более высокими когнитивными способностями. Но они с меньшей вероятностью будут пользоваться способностью к выдумке, чем их менее интеллектуальные коллеги. Зато никакой интеллект не поможет им устоять перед глубокомысленной болтовней — способные ко лжи люди сами готовы верить дезинформации.

Эксперты во главе с клиническим психологом Мане Кара-Якубян (Mane Kara-Yakoubian) предположили, что способность лгать могла возникнуть как простая стратегия получения престижа, статуса или выгод в областях, где успех определяется субъективной оценкой других. К таким областям относятся политика, публичные выступления и изящные искусства.

Человек может приобрести необходимые навыки для достижения успеха в определенной области, а может солгать и получить аналогичное вознаграждение. Мане Кара-Якубян, клинический психолог

В своем исследовании доктор Кара-Якубян и ее коллеги провели два эксперимента, чтобы найти связи между готовностью людей к выдумкам, возможностью делать это и уровнем когнитивных способностей. “Мы обнаружили, что способность ко лжи и готовность врать не зависят друг от друга”, — сказала она. Нежелание более умных людей выдумывать может быть объяснена их способностью представлять и понимать психическое состояние других — навыком, который психологи называют “теорией разума”. Это же позволяет более умным людям лучше понимать, когда их вранье работает, а когда нет. Следующим этапом психологи намерены изучить взаимосвязи между поведением вруна и “теорией разума”.