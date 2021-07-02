Модель из Нигерии использовала российский подиум в знак протеста против беспредела полиции(2)
Студентка и модель из Нигерии воспользовалась своим участием в конкурсе ”Мисс Африка-Россия” и обратила внимание общественности на демонстрации против полицейского произвола, потрясшие её страну в октябре прошлого года и завершившиеся стрельбой по невооруженным демонстрантам у заставы Лекки.
”Ощущения у меня были примерно такие: мне было наплевать, что судьи думают о том, что я делаю. Гораздо важнее было воспользоваться возможностью, которую мне предоставил конкурс ”Мисс Африка-Россия”, и рассказать о том, что происходит”, — рассказывает 23-летняя студентка Ставропольского медицинского университета.
На разлетевшейся в социальных сетях видеозаписи с мероприятия, прошедшего 13 июня, видно, как Удэ выходит на сцену, одетая в бело-зелёные цвета Нигерии, держа в руках флаг в красных пятнах. По её словам, они символизировали кровь молодых протестующих, погибших в прошлом году.
”Я участвовала в конкурсе, мечтая выиграть. Я хотела победить. Но поездка в Москву и победа для меня больше не имеют значения. Я просто хотела привлечь внимание к тому, что произошло 20 октября 2020 года, и к проблемам с безопасностью в Нигерии”, — сказала она.
Созданная властями судебная коллегия расследует сообщения о произволе полиции и жестоком подавлении протестов #EndSars армией.
”Люди гибнут”
По словам Удэ, она хотела поучаствовать в конкурсе ”Мисс Африка-Россия”, чтобы ”сломать стереотипы о красоте”.
”В то время я стеснялась своей кожи, потому что на лице у меня было много следов от акне. Поэтому я хотела доказать себе и людям с такими же проблемами, как у меня, что я могу сломать стереотипы о красоте и что недостатки моей кожи — это часть того, что делает меня совершенной”, — сказала она CNN.
”Мисс Африка Россия” — это конкурс красоты, который ежегодно проводится в Российской Федерации с целью популяризации африканской культуры и расширения прав и возможностей африканских женщин, проживающих в стране.
Удэ не стала победительницей конкурса, но получила первый приз зрительских симпатий.
Она говорит, что решение вынести окровавленный флаг было вызвано тем, что в одной из дисциплин конкурса участницы должны были пройти по подиуму в платьях, представляющих нигерийскую культуру.
”Я не могла найти традиционную одежду, и поэтому, раз уж у меня была возможность одеться в бело-зелёное, я так и сделала”, — рассказывает она.
Однако Удэ добавляет, что, надев платье этих цветов, она ”очень распереживалась”, и именно из-за этого решилась взять с собой флаг.
”Люди в Нигерии гибнут каждый день. Меня это очень беспокоит, — делится она. — Я думала о семьях, оплакивающих смерть своих близких”.
Удэ сказала, что её поступок не являлся попыткой очернить имидж страны.
”Я сделала это по уважительной причине. В своей стране мы должны быть в безопасности, люди не должны ежедневно гибнуть. Это был всего лишь призыв к правительству Нигерии решить проблемы с безопасностью в стране”, — объясняет она.
Во многих частях Нигерии обстановка нестабильна. Вооружённые повстанцы убили несколько десятков сотрудников службы безопасности, в отдельных регионах страны были разрушены полицейские участки. В северной Нигерии учащается количество похищений с целью выкупа — с декабря там были похищены сотни детей.
Боевики-мародёры терроризируют местные общины в северо-западном регионе, исламистская организация ”Боко Харам” продолжает нападения на северо-востоке Нигерии, водружая свои флаги на завоёванных территориях.
И осуждение, и восхищение
Тем временем поступок Удэ вызвал и осуждение, и похвалу в социальных сетях. Одни нигерийцы утверждают, что её выступление непатриотично, а другие называют её смелой.
Один пользователь Twitter написал: ”Ты можешь не уважать, кого хочешь, но НЕ СМЕЙ не уважать свой флаг! Это часть твоего национального самосознания”.
Другой пользователь отметил: ”Она продемонстрировала флаг #Endsars всему миру. Показав настоящую Нигерию миру за её пределами. Использовав самый мощный инструмент, какой только был в её распоряжении. Она заслуживает похвал”.
Американская адвокатесса нигерийского происхождения Сьюзан Хеншоу заявляет, что ”появление на конкурсе с осквернённым нигерийским флагом было ничем иным, как уловкой, чтобы сыграть на эмоциях судей”.
Удэ это отрицает.
”Это не было уловкой, — говорит она. — Пусть кто-то так и думает, но для меня это не имеет значения”.
Студентка четвёртого курса говорит, что её не пугает обрушившаяся на неё негативная реакция.
”Если мне вновь удастся поучаствовать в подобном, я буду делать это снова и снова”, — обещает она.
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