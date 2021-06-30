Nike стал самым перепродаваемым брендом в мире

Когда мы говорим о ресейле, то чаще всего полагаем, что он наиболее актуален в премиальном сегменте, где перепродажа помогает освободить шкаф от вещей, которые вы не носите и еще вернуть внушительную часть суммы их стоимости. Но недавно выяснилось, что самым перепродаваемым стал бренд из сегмента масс-маркет.

Исследование проводило британское агентство SaveOnEnergy. Оно отобрало пять популярных платформ для ресейла: Depop, eBay, Asos Market, Etsy и Vestiaire Collective. Затем компания подсчитала, сколько объявлений по каждому бренду опубликовано на них на начало июня. Оказалось, что на платформах можно найти более 1,2 млн. товаров бренда Nike. Второе и третье место соответственно занимают бренды Zara и Topshop.

В люксовом сегменте лидерами не первый год остаются Gucci, Louis Vuitton, Dior и Chanel. Менеджер SaveOnEnergy Линда Додж говорит, что в этом нет ничего удивительного: “Все они постоянно востребованы — все благодаря сочетанию отличного качества и базовых моделей с поддержкой инфлюенсеров вроде селебрити и спортсменов”.