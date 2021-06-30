6 вещей из 90-х, которые снова вернулись в моду

Так, например, в 2021 году в моду вернулись джинсы на низкой посадке. По словам соучредителя бренда сумок Duchy Николь Стрит (Nicole Street), такая модель вновь стала популярной благодаря Instagram-моделям, среди которых Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и Белла Хадид. Стрит объяснила, что такие джинсы лучше всего смотрятся в сочетании с блейзером и сумкой через плечо.

Сумки через плечо, в свою очередь, также являются вернувшейся из 90-х тенденцией. Стрит предложила обратить внимание на аксессуары нейтральных тонов. Она заверила, что сумки, выполненные в спокойных цветах, легко сочетаются с любым нарядом.

Кроме того, в моду вернулись брюки фасона клеш. «Такие штаны хорошо смотрятся с укороченными блейзерами, туфлями на танкетке и небольшими сумочками или клатчами. Чтобы образ выглядел завершенным, я бы посоветовала надеть объемные украшения и большую рубашку и сделать на голове высокий хвост», — сказала Стрит.

Помимо этого, в моду вернулись разноцветные заколки в виде бабочек, массивные кроссовки и велосипедные шорты.

Модный эксперт из Англии Карин Лаудорт (Karine Laudort) порекомендовала чаще обновлять свой гардероб.