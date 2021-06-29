Lego будет производить конструкторы из переработанных пластиковых бутылок

Компания испытала уже 250 различных вариантов продукции из термопластика под названием полиэтилентерефталат (ПЭТ), и в итоге остановилась на одном прототипе. Из ПЭТ делают пластиковые бутылки. Этот материал может быть полностью переработан. В противном случае предметы из ПЭТ разлагаются на полигонах примерно 150 лет, засоряя окружающую среду.

Сначала партнеры Lego поставляют ПЭТ-бутылки, затем на заводе их превращают в «хлопья» и в очищенные гранулы. Потом гранулы подвергают специальной обработке, чтобы материал оставался надежным и безопасным (технология держится в секрете). Из одной ПЭТ-бутылки получаются десять деталей два на четыре.

Обычный конструктор Lego изготавливается из АБС-пластика (акрилонитрил бутадиен стирол). Он применяется при изготовлении не только игрушек, но и спортинвентаря, деталей автомобиля, мебели, смарт-карт, канцелярских изделий и многого другого.

Lego обещает, что конструктор из переработанных ПЭТ-бутылок появится в продаже уже скоро, но точная дата поступления пока неизвестна. Разработку пока тестируют, к тому же компании еще предстоит найти способ, как окрашивать продукцию из переработанного ПЭТ. По прогнозам, на исследования уйдет год.

Компания уверена, что качество игрушек не пострадает. Сдать ПЭТ-бутылки на переработку Lego пока нельзя, так как компания принимает их у определенных поставщиков.

Ожидается, что Lego полностью перейдет на экологичное производство к 2030 году. Ранее компания уже объявляла о том, что сделает упаковку своих товаров экологичной.