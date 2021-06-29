Я – мама
29.06.2021, 12:02

Lego будет производить конструкторы из переработанных пластиковых бутылок

 
Photo by Stas Knop from Pexels
Lego вслед за другими производителями игрушек задумалась об экологии. Сейчас компания работает над созданием конструктора, созданного из переработанного пластика. Об этом, как пишет сайт для родителей CHIPS Journal, сообщается на официальном сайте Lego.

Компания испытала уже 250 различных вариантов продукции из термопластика под названием полиэтилентерефталат (ПЭТ), и в итоге остановилась на одном прототипе. Из ПЭТ делают пластиковые бутылки. Этот материал может быть полностью переработан. В противном случае предметы из ПЭТ разлагаются на полигонах примерно 150 лет, засоряя окружающую среду.

Сначала партнеры Lego поставляют ПЭТ-бутылки, затем на заводе их превращают в «хлопья» и в очищенные гранулы. Потом гранулы подвергают специальной обработке, чтобы материал оставался надежным и безопасным (технология держится в секрете). Из одной ПЭТ-бутылки получаются десять деталей два на четыре.

Обычный конструктор Lego изготавливается из АБС-пластика (акрилонитрил бутадиен стирол). Он применяется при изготовлении не только игрушек, но и спортинвентаря, деталей автомобиля, мебели, смарт-карт, канцелярских изделий и многого другого.

Lego обещает, что конструктор из переработанных ПЭТ-бутылок появится в продаже уже скоро, но точная дата поступления пока неизвестна. Разработку пока тестируют, к тому же компании еще предстоит найти способ, как окрашивать продукцию из переработанного ПЭТ. По прогнозам, на исследования уйдет год.

Компания уверена, что качество игрушек не пострадает. Сдать ПЭТ-бутылки на переработку Lego пока нельзя, так как компания принимает их у определенных поставщиков.

Ожидается, что Lego полностью перейдет на экологичное производство к 2030 году. Ранее компания уже объявляла о том, что сделает упаковку своих товаров экологичной.

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