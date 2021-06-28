Кто и зачем придумал историю рождения десятерни в Южной Африке?
Через некоторое время после этого местные читатели, а также власти заинтересовались историей Ситоле и стали проверять информацию, изложенную в заметке под авторством Пьета Рампеди, главреда Pretoria News. Поиски сведений о беременности и родах Госиаме не увенчались успехом – никаких официальных документов о ее необычном бремени и разрешения от него не нашлось.
Итак, по имеющимся в открытых источниках данным, Ситоле и Тсотетси познакомились с Рампеди в декабре 2020 года в церкви. По версии СМИ, их представили друг другу, чтобы Ситоле получила возможность рассказать о своей необычной беременности.
IOL утверждает, что факт беременности Госиаме по договоренности с ней было решено держать в секрете до момента родов – это якобы было сделано из религиозных и продиктованных культурологическими аспектами соображений. Более того, Ситоле обратилась к Рампеди с просьбой не оглашать факт ее положения вплоть до появления детей на свет, поскольку это также рекомендовали и наблюдавшие ее врачи. “Господин Рампеди с уважением выполнил это пожелание”, – заявили представители IOL вскоре после того, как их обвинили в фабрикации истории о многоплодной беременности южноафриканки.
Все время беременности (или “беременности”) Госиаме главред Pretoria News был с ней на связи – в соцсетях можно найти несколько фотографий, на которых Рампеди запечатлен с Ситоле, Тсотетси или с ними двумя вместе.
В IOL утверждают, что 8 июня партнер Госиаме получил от нее сообщение в мессенджер о том, что она родила десятерых детей – пятерых естественным путем и пятерых с помощью кесарева сечения. Самого отца, заявившего журналистам, что он безмерно счастлив и назвавшего срок беременности партнерши – “семь месяцев и семь дней” – в госпиталь не пустили из-за ковидных ограничений.
Сообщение о рождении детей он переслал и Рампеди, который на его основе написал свой текст об уникальной роженице, побившей рекорд многодетности за одни роды – предыдущие достижения были установлены Халимой Сиссе, ставшей матерью девятерых детей в мае этого года, и Надей Сулейман, знаменитой матери восьмерняшек, появившихся на свет в 2009 году.
Довольно быстро к истории о десятерне появились вопросики – в век победивших технологий проверить информацию о появлении на свет такого количества детей не стало проблемой. Во всяком случае, для властей провинции Гаутенг, к которым обратилась общественность. Уже 9 июня было опубликовано официальное заявления для жителей провинции и прессы о том, что ни беременности, ни родов, ни соответственно детей (кроме шестилетней двойни) у пары из новостных заголовков нет.
Власти обвинили IOL в сознательной фабрикации истории – есть мнение, что Рампеди и его руководство придумали все не для того, чтобы обрести популярность и привлечь внимание к себе со стороны мировой прессы, а для того, чтобы выставить в дурном свете персонал госпиталя, в котором “рожала” Госиаме.
В заметке Рампеди говорилось, что сотрудники больницы имени Стива Бико (Steve Biko Academic Hospital) были плохо подготовлены к ведению таких сложных родов, какие были у Госиаме.
Рампеди, который ведет личный твиттер под псевдонимом "мистер Путин", все еще утверждает, что дети существуют – просто он не может назвать их местонахождение и сообщить об их состоянии. Фото тоже показать не может, но у женщины они есть, она запечатлела новорожденных в стенах больницы.
Да и сама Ситоле сказала журналистам, что ее дети действительно появились на свет, но она не может назвать их местоположение и сообщить об их состоянии, поскольку хочет уберечь их от семьи своего партнера. Те будто бы никогда не любили ее и не принимали, но захотели воспользоваться громкой историей с десятерней и подзаработать на ней.
Интересно, что председателем организации выступает Икбал Сюрве – глава Independent Online. Были и другие пожертвования, но сбор закрыли по инициативе самого многодетного отца. Тсотетси был недоволен тем, что даже через неделю после рождения детей их мать так и не вышла с ним на связь и не показала малышей.
Мужчина обратился в полицию, заявив о том, что его жена пропала. И ее не только нашли, но и сначала отправили в отделение полиции, а вскоре после этого забрали в психиатрическое отделение больницы в Тембисе. В момент, когда к ней приехали социальные службы, организовавшие процедуру отправки под наблюдение специалистов, женщина находилась у своих родственников.
Беременности не было – это уже понятно. Но вот узнаем ли мы, что случилось с женщиной на самом деле?