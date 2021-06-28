Кто и зачем придумал историю рождения десятерни в Южной Африке?

Через некоторое время после этого местные читатели, а также власти заинтересовались историей Ситоле и стали проверять информацию, изложенную в заметке под авторством Пьета Рампеди, главреда Pretoria News. Поиски сведений о беременности и родах Госиаме не увенчались успехом – никаких официальных документов о ее необычном бремени и разрешения от него не нашлось.

И вокруг Ситоле, ее супруга (по другим данным, жениха) Тебохо Тсотетси и медиакомпании Independent Online (IOL), которой принадлежит газета Pretoria News, разгорелся крупный скандал, приведший к обвинениям, громким заявлениям и участию специалистов по ментальному здоровью.

Итак, по имеющимся в открытых источниках данным, Ситоле и Тсотетси познакомились с Рампеди в декабре 2020 года в церкви. По версии СМИ, их представили друг другу, чтобы Ситоле получила возможность рассказать о своей необычной беременности.

IOL утверждает, что факт беременности Госиаме по договоренности с ней было решено держать в секрете до момента родов – это якобы было сделано из религиозных и продиктованных культурологическими аспектами соображений. Более того, Ситоле обратилась к Рампеди с просьбой не оглашать факт ее положения вплоть до появления детей на свет, поскольку это также рекомендовали и наблюдавшие ее врачи. “Господин Рампеди с уважением выполнил это пожелание”, – заявили представители IOL вскоре после того, как их обвинили в фабрикации истории о многоплодной беременности южноафриканки.

Все время беременности (или “беременности”) Госиаме главред Pretoria News был с ней на связи – в соцсетях можно найти несколько фотографий, на которых Рампеди запечатлен с Ситоле, Тсотетси или с ними двумя вместе.

Tomorrow @pietrampedi is dropping the headlines....People been saying it's fake, some been running around the hospitals 😂😂😂🏃



Danko Piet #NationalBabyShower pic.twitter.com/KzGDDE96HG — Daniel Marven (@danielmarven) June 8, 2021