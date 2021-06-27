Козырная дама королевской семьи: заменит ли графиня Уэссекская герцогиню Сассекскую

Вскоре после добровольной отставки Сассексов в СМИ просочились слухи, что Меган можно заменить графиней Уэссекской Софи, женой четвертого сына королевы принца Эдварда.

На прошлой неделе графиня дала интервью Би-би-си, эмоционально рассказав, как на нее подействовала смерть принца Филиппа. Ранее ее слова о кончине принца обошли все британские СМИ: “Его смерть была нежной. Как будто кто-то просто взял его за руку и увел за собой”.

Несмотря на то, что 56-летняя графиня Софи входит в близкий круг королевы Елизаветы II, широкой публике о ней известно не так уж много. А зря, хотя бы потому, что она является первым успешным примером интеграции аутсайдера в королевскую семью.

Незаметная и незаменимая

Начнем с того, что из четырех детей Елизаветы II только младший сын, Эдвард, по-прежнему состоит в первом браке. Его семейная жизнь не сопровождалась скандалами и не муссировалась в таблоидной, а также в солидной прессе. Они с женой добросовестно выполняют свои королевские обязанности и не стремятся привлечь к себе особого внимания.

Более того, хотя Букингемский дворец не распространяется о личных отношениях в кругу королевской семьи, люди, близкие к королеве, утверждают, что Софи стала главной опорой Елизаветы II.



