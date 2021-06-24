"Я травмирована, несчастна и не могу спать": Бритни Спирс выступила в суде по своему опекунству

"Я травмирована. Я несчастна и не могу спать," - заявила поп-певица в суде.

Она сказала, что ее отец Джейми Спирс "на сто тысяч процентов обожает контроль", который обрел над дочерью в 2008 году по решению суда.

На судебном заседании в среду Спирс пожаловалась, что родители "эксплуатируют ее жизнь".

"Это опекунство приносит мне гораздо больше вреда, чем пользы. Я заслуживаю права на собственную жизнь, я всю жизнь работала. Я заслуживаю перерыва в два-три года," - добавила поп-звезда.

Спирс выдвинула еще ряд обвинений в адрес родителей и суда, который в ноябре прошлого года принял решение не лишать ее отца опекунства.

"За два года многое произошло. Я не возвращалась в суд, потому что не чувствовала, что меня услышали", - сказала она.

По словам Спирс, в рамках соглашения об опекунстве на нее оказывали давление, чтобы в 2018 году заставить выступать в Лас-Вегасе. После того как она объявила о творческом отпуске, Спирс против ее воли начали давать литий, утверждает она.

"Это сильное лекарство. Если его принимать больше пяти месяцев, может развиться умственная неполноценность. Я чувствовала себя как будто пьяной, не могла ни о чем поговорить ни с мамой, ни с папой. За мной смотрели шесть разных медсестер", - заявила Бритни Спирс.

"Моя семья ничего не делала [для меня]", - добавила певица.

Спирс также заявила, что хотела бы выйти замуж и родить ребенка, но не может даже забеременеть - люди, которые контролируют ее жизнь, заставили певицу поставить внутриматочную спираль.

В целом, по ее словам, она находилась под тотальным контролем со стороны надзирателей, кроме того, вокруг нее постоянно находятся медики и охрана, а в ее собственной спальне даже не было дверей.





Слушание в суде Лос-Анджелеса привлекло огромное внимание публики.