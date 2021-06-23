Рецепты
23.06.2021, 13:03

РЕЦЕПТ | Решили устроить гриль-вечеринку в последний момент? Эти два блюда украсят ваш стол на Иванов день

 
Foto: Fitlap
Какой же Иванов день без костра и жареного на огне мяса? Если вы оставили составление праздничного меню на последний момент, воспользуйтесь рецептами от консультанта по питанию сервиса Fitlap.ee.

- Курица в апельсиново-соевом маринаде с овощами гриль и чесночным хлебом

Вам понадобится (на 1 порцию):

  • 110 г кусочков мяса бройлера
  • 45 г ржаного хлеба
  • 4 г масла
  • 40 г натурального йогурта (жирность 2,6%)
  • 80 г паприки
  • 80 г шампиньонов
  • 100 г кабачка
  • 5 г меда
  • 30 г красного лука
  • зубчик чеснока
  • перец чили
  • соевый соус
  • cоль
  • цедра и сок апельсина


Приготовление:

  • Курицу можно мариновать несколько часов, но если есть возможность, оставьте ее в маринаде на целый день, чтобы получить более насыщенный вкус мяса.
  • Смешайте масло, мед, соевый соус (1 столовая ложка на порцию), тертую цедру апельсина, измельченный чеснок (оставьте небольшой кусочек, чтобы натереть им хлеб), перец чили и немного соли (обратите внимание, что соевый соус тоже соленый). Выжмите апельсиновый сок (примерно по 1 столовой ложке на порцию).
  • Положите кусочки курицы в маринад и хорошо перемешайте. Поставьте в холодильник для приправы на 24 часа (или насколько позволяет время).
  • Очистите перец и лук.
  • Нарежьте цукини ломтиками толщиной около 0,5 см, а перец и лук - крупными кусками.
  • Разрежьте шампиньоны пополам.
  • Выньте курицу из маринада и обжарьте на гриле.
  • Положите овощи в куриный маринад и хорошо перемешайте. Затем вперемешку нанижите овощи на шампур или шпажку и зажарьте на гриле.
  • Нарежьте хлеб кусочками и слегка обжарьте с двух сторон. Затем натрите хлеб зубчиком чеснока.
  • Смешайте йогурт с солью и травами, которые любите.
  • Подавайте курицу-гриль с овощами, чесночным хлебом и йогуртовым соусом.


Курица в черничном маринаде с картофелем и свежим салатом

Вам поднадобится (на 1 порцию):

  • 105 г мяса бройлера
  • 175 г картофеля (в мундире)
  • 3 г масла
  • 3 г сливочного масла (жирность 82%)
  • 5 г меда
  • 30 г черники
  • 50 г редиса
  • 50 г листового салата
  • 50 г свежих огурцов
  • перец
  • соот
  • белый винный уксус (по желанию)
  • стевия (по желанию)


Приготовление:

  • Курицу можно мариновать несколько часов, но если есть возможность, оставьте ее в маринаде на целый день, чтобы получить более насыщенный вкус мяса.
  • Слегка раздавите чернику вилкой и добавьте мед и масло. Перелейте в миску или контейнер, посолите и поперчите, хорошо перемешайте.
  • Поместите куриное мясо (не разрезая на куски) в маринад, хорошо перемешайте и прижмите курицу, чтобы она максимально покрылась маринадом. Поместите в холодильник на 24 часа (или насколько позволяет время). В это время сварите картофель в мундире до готовности.
  • Сделайте большой надрез вдоль картофелины и положите в нее кусочек сливочного масла. Приправьте солью и травами, которые вам нравятся.
  • Картофель заверните в фольгу и испеките на огне.
  • Нарвите листья салата в миску, нарежьте огурец и редис. Приправьте солью, перцем, каплей белого винного уксуса и при желании добавьте немного стевии.
  • Обжарьте на гриле курицу.
  • Подавайте курицу-гриль с запеченным на огне картофелем и свежим салатом.


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