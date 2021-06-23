23.06.2021, 13:03
РЕЦЕПТ | Решили устроить гриль-вечеринку в последний момент? Эти два блюда украсят ваш стол на Иванов день
Foto: Fitlap
Какой же Иванов день без костра и жареного на огне мяса? Если вы оставили составление праздничного меню на последний момент, воспользуйтесь рецептами от консультанта по питанию сервиса Fitlap.ee.
- Курица в апельсиново-соевом маринаде с овощами гриль и чесночным хлебом
Вам понадобится (на 1 порцию):
- 110 г кусочков мяса бройлера
- 45 г ржаного хлеба
- 4 г масла
- 40 г натурального йогурта (жирность 2,6%)
- 80 г паприки
- 80 г шампиньонов
- 100 г кабачка
- 5 г меда
- 30 г красного лука
- зубчик чеснока
- перец чили
- соевый соус
- cоль
- цедра и сок апельсина
Приготовление:
- Курицу можно мариновать несколько часов, но если есть возможность, оставьте ее в маринаде на целый день, чтобы получить более насыщенный вкус мяса.
- Смешайте масло, мед, соевый соус (1 столовая ложка на порцию), тертую цедру апельсина, измельченный чеснок (оставьте небольшой кусочек, чтобы натереть им хлеб), перец чили и немного соли (обратите внимание, что соевый соус тоже соленый). Выжмите апельсиновый сок (примерно по 1 столовой ложке на порцию).
- Положите кусочки курицы в маринад и хорошо перемешайте. Поставьте в холодильник для приправы на 24 часа (или насколько позволяет время).
- Очистите перец и лук.
- Нарежьте цукини ломтиками толщиной около 0,5 см, а перец и лук - крупными кусками.
- Разрежьте шампиньоны пополам.
- Выньте курицу из маринада и обжарьте на гриле.
- Положите овощи в куриный маринад и хорошо перемешайте. Затем вперемешку нанижите овощи на шампур или шпажку и зажарьте на гриле.
- Нарежьте хлеб кусочками и слегка обжарьте с двух сторон. Затем натрите хлеб зубчиком чеснока.
- Смешайте йогурт с солью и травами, которые любите.
- Подавайте курицу-гриль с овощами, чесночным хлебом и йогуртовым соусом.
Курица в черничном маринаде с картофелем и свежим салатом
Вам поднадобится (на 1 порцию):
- 105 г мяса бройлера
- 175 г картофеля (в мундире)
- 3 г масла
- 3 г сливочного масла (жирность 82%)
- 5 г меда
- 30 г черники
- 50 г редиса
- 50 г листового салата
- 50 г свежих огурцов
- перец
- соот
- белый винный уксус (по желанию)
- стевия (по желанию)
Приготовление:
- Курицу можно мариновать несколько часов, но если есть возможность, оставьте ее в маринаде на целый день, чтобы получить более насыщенный вкус мяса.
- Слегка раздавите чернику вилкой и добавьте мед и масло. Перелейте в миску или контейнер, посолите и поперчите, хорошо перемешайте.
- Поместите куриное мясо (не разрезая на куски) в маринад, хорошо перемешайте и прижмите курицу, чтобы она максимально покрылась маринадом. Поместите в холодильник на 24 часа (или насколько позволяет время). В это время сварите картофель в мундире до готовности.
- Сделайте большой надрез вдоль картофелины и положите в нее кусочек сливочного масла. Приправьте солью и травами, которые вам нравятся.
- Картофель заверните в фольгу и испеките на огне.
- Нарвите листья салата в миску, нарежьте огурец и редис. Приправьте солью, перцем, каплей белого винного уксуса и при желании добавьте немного стевии.
- Обжарьте на гриле курицу.
- Подавайте курицу-гриль с запеченным на огне картофелем и свежим салатом.
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