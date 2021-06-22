22.06.2021, 11:12
ВИДЕО | Новый бренд подростковой одежды из Таллинна представил свою коллекцию с участием юных эстонских моделей
Лето — время новых идей и проектов. Теплая погода манит на улицу немножко похулиганить. Этим и занялись юные модели JK Club Models, снявшиеся в презентационном видео нового подросткового бренда DVOR’Янка.
Яркие цвета, крой и общее настроение перенесли девушек в прошлое, и вызывали положительные эмоции от развлечений в 80-е годы.
DVOR’Янка — бренд подростковой и молодежной одежды из Таллинна, целью которого является создание максимально простой и комфортной одежды и стильных аксессуаров.
Модели: Анна-Мария Кутсар, Диана Запалова, Мерелин Пихлакас, София Галимурза.
Видео: Елизавета Науменко