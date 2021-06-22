94% родителей в Эстонии считают молоко полезным для детского здоровья(5)
Несмотря на позитивные результаты исследования, существует множество заблуждений о пользе коровьего молока промышленного производства. “Например, традиционно распространено ложное утверждение, согласно которому в пастеризованном молоке нет ни единого полезного вещества”, — сказала глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.
“Как известно, молочный жир содержится только в молоке и молочных продуктах, поэтому рекомендации заменять молоко на растительные альтернативы могут вводить в заблуждение. Конечно, напиток из сои, орехов или кокоса многим придется по вкусу, но он не сможет заменить качественное жирное коровье молоко. Не существует и аналогов сыра — милые дырочки в нем образуются исключительно благодаря усердному труду бактерий закваски”, — добавила Потисепп.
Согласно исследованию, коровье молоко покупают 94% родителей. Большинство семей покупают либо молоко жирностью 2,5%, либо цельное молоко жирностью 3,8-4,2%. Овсяные, соевые, миндальные и другие растительные напитки употребляют 6% эстонских семей, причем популярнее всего они среди молодых людей в возрасте 18-29 лет (12%).
Большинство родителей (93%) довольны выбором молочных продуктов в эстонских магазинах, а любимые молочные продукты принявших участие в опросе семей — сыр, сметана и масло. Любимыми продуктами детей являются мороженое и сыр, а также йогурт, творожные сырки и сметана.
44% участников исследования сказали, что новые молочные продукты они покупают, если желание их попробовать выражает ребенок или другой член семьи. По рекомендации друга, знакомого или коллеги новые молочные продукты пробуют 25% респондентов. В 17% случаев новый продукт родители покупают импульсивно, то есть просто заметив его в магазине.
Молоко пьют в большинстве эстонских семей (82%), в среднем одна семья выпивает почти литр молока в день, причем от половины до трех четвертей этого объема приходится на детей. 88% принявших участие в исследовании родителей считают молоко полезным для взрослого организма и 94% респондентов — полезным для здоровья детей.
Исследование потребления молока и молочных продуктов эстонскими семьями было заказано Эстонским союзом производителей продуктов питания и проведено исследовательской фирмой Socio. В двухнедельном опросе, проведенном в апреле и мае этого года, приняли участие 503 родителя со всей Эстонии.