94% родителей в Эстонии считают молоко полезным для детского здоровья

Несмотря на позитивные результаты исследования, существует множество заблуждений о пользе коровьего молока промышленного производства. “Например, традиционно распространено ложное утверждение, согласно которому в пастеризованном молоке нет ни единого полезного вещества”, — сказала глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.

“Как известно, молочный жир содержится только в молоке и молочных продуктах, поэтому рекомендации заменять молоко на растительные альтернативы могут вводить в заблуждение. Конечно, напиток из сои, орехов или кокоса многим придется по вкусу, но он не сможет заменить качественное жирное коровье молоко. Не существует и аналогов сыра — милые дырочки в нем образуются исключительно благодаря усердному труду бактерий закваски”, — добавила Потисепп.

Согласно исследованию, коровье молоко покупают 94% родителей. Большинство семей покупают либо молоко жирностью 2,5%, либо цельное молоко жирностью 3,8-4,2%. Овсяные, соевые, миндальные и другие растительные напитки употребляют 6% эстонских семей, причем популярнее всего они среди молодых людей в возрасте 18-29 лет (12%).

Большинство родителей (93%) довольны выбором молочных продуктов в эстонских магазинах, а любимые молочные продукты принявших участие в опросе семей — сыр, сметана и масло. Любимыми продуктами детей являются мороженое и сыр, а также йогурт, творожные сырки и сметана.

44% участников исследования сказали, что новые молочные продукты они покупают, если желание их попробовать выражает ребенок или другой член семьи. По рекомендации друга, знакомого или коллеги новые молочные продукты пробуют 25% респондентов. В 17% случаев новый продукт родители покупают импульсивно, то есть просто заметив его в магазине.