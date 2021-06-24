Что такое "ушные черви" и как с ними бороться?

Так вот, как выяснили американские ученые, этот червяк сам не спит по ночам и мешает заснуть вам, и порой даже заставляет просыпаться посреди ночи от этой самой мелодии или песенки. “Наш мозг устроен таким образом, что продолжает обрабатывать музыку даже после того, как она перестала звучать, — поясняет нейробиолог из Бэйлорского университета в Техасе Майкл Скаллин (результаты его исследований опубликованы в Psychological Science).

Майкл с коллегами провел лабораторные испытания на 50 добровольцах и вдобавок опросил около 200 человек с целью выяснить, как прослушивание музыкальных произведений перед сном влияет на его качество. Особенно его интересовали те самые “ушные черви”, или по-научному непроизвольные музыкальные образы.

Практически все участники эксперимента признались, что у них в голове крутилась музыка, а те, у кого мелодии оказались самыми прилипчивыми, рассказали, что чаще посыпались посреди ночи. Причем любопытно, что инструментальные версии возникали в голове (и нарушали нормальный ход сна) в два раза чаще, чем мелодии с вокалом.

“Мы предполагали, что навязчивые мелодии могут возникать в голове у людей, пытающихся заснуть, но мы никак не ожидали обнаружить, что некоторые люди регулярно просыпаются от того, что у них в голове начинает звучать музыка”, — признается Скаллин.

Сканирование мозга людей, сообщавших о том, что по ночам их тревожат “ушные черви”, показало, что во сне у них проявляются медленные колебания, свидетельствующие о включении памяти. Отдел мозга, в котором фиксировались такие колебания — первичная звуковая кора — также связан с обработкой навязчивых мелодий в процессе бодрствования.