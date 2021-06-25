Лучшие мировые модные эксперты научат эстонских модельеров и дизайнеров развивать бизнес после пандемии

Планируется, что летний онлайн-курс „International Accelerator Programme“ это хорошая возможность получить новые знания и идеи относительно развития своего бизнеса и бренда после пандемии. Впервые у эстонских модельеров и дизайнеров будет возможность выслушать рекомендации и мысли международных экспертов моды о том, куда движется мир моды и как оставаться в нем конкурентоспособными. „Пандемия коронавируса значительно изменила бизнес-модели индустрии моды как в Эстонии, так и в других странах, поэтому компаниям в этой отрасли нужна помощь для развития компании и начала или увеличения объема экспорта”, — говорит руководитель направления креативной экономики Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) Карин Лыхмусте. “Если раньше в мире моды диктовали условия закупщики, то сейчас растет давление со стороны потребителей, которые ожидают, что бренды будут делать меньше, но лучше. Я очень рада, что с помощью этой программы мы с Фондом содействия развитию предпринимательства можем дать столь необходимые знания нашим лучшим предпринимателям в сфере моды“.

Восемь сессий учебной программы будут посвящены таким темам, как позиционирование, исследование рынка, прогнозирование тенденций, аутсорсинг, стратегия ценообразования и планирование коллекций, узнаваемость и ценность бренда, маркетинг и социальные сети, а также рост и развитие бизнеса. В качестве тренеров в программе принимают участие специалисты с большим опытом ведения международного модного бизнеса. Кроме того, два успешных модных бренда поделятся своим опытом работы и выживания на международном модном рынке.