Будущий отец поссорился с лучшим другом из-за имени дочери

Как пишет The Mirror, девять лет назад герой истории потерял горячо любимую младшую сестру, с которой они были очень близки. Сейчас он женат и скоро станет отцом девочки. Когда мужчина с женой узнали, что у них будет дочь, то решили дать ей довольно редкое имя, принадлежавшее его покойной сестре, а в качестве второго имени выбрали то, которое тоже много значило для семьи жены. Словом, полное имя, которое должна получить девочка, совершенно уникально.

Спустя пару дней автор поста созванивался в зуме со своими друзьями, и когда один из них спросил, как он собирается назвать дочку, то мужчина сказал — упомянув, как много оба имени значат для них с женой. Спустя еще несколько дней один из друзей автора поста сообщил всем, что его подруга нахожится на седьмом месяце беременности. “Мы его поздравили, не подозревая, что за этим последует”, — рассказал мужчина.

Как выяснилось, тем же вечером друг рассказал беременной подруге о том, как автор поста собирается назвать свою будущую дочь, и та, по его словам, «совершенно влюбилась в это имя и не захотела рассматривать для своего ребенка никакого другого», притом что на тот момент даже не знала, какого пола ребенок у нее родится.

Сначала друг автора поста говорил, что, возможно, его подруга передумает после родов, но родилась девочка — и ей в итоге дали оба имени, которыми мужчина планировал назвать свою дочь.

По словам героя истории, узнав об этом, он пришел в ярость и отправился к другу домой, чтобы поговорить об этом. “Там в этот момент находились его родители, которые хорошо меня знают еще с колледжа, и они спросили меня, что случилось, так как увидели, что мы с их сыном ссоримся. Я им все рассказал, они тоже расстроились и высказали другу и его подруге все, что они об этом думают”, — пишет мужчина.

Герой истории и его жена при этом твердо решили, несмотря ни на что, назвать дочь так, как и собирались изначально.

И теперь друг с его подругой, а также несколько других друзей обвиняют пару в том, что они не считаются с окружающими — и мало того, что нажаловались родителям, так еще и не собираются менять своему ребенку имя, которое “технически уже им не принадлежит”.