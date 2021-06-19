Будущий отец поссорился с лучшим другом из-за имени дочери(2)
Как пишет The Mirror, девять лет назад герой истории потерял горячо любимую младшую сестру, с которой они были очень близки. Сейчас он женат и скоро станет отцом девочки. Когда мужчина с женой узнали, что у них будет дочь, то решили дать ей довольно редкое имя, принадлежавшее его покойной сестре, а в качестве второго имени выбрали то, которое тоже много значило для семьи жены. Словом, полное имя, которое должна получить девочка, совершенно уникально.
Спустя пару дней автор поста созванивался в зуме со своими друзьями, и когда один из них спросил, как он собирается назвать дочку, то мужчина сказал — упомянув, как много оба имени значат для них с женой. Спустя еще несколько дней один из друзей автора поста сообщил всем, что его подруга нахожится на седьмом месяце беременности. “Мы его поздравили, не подозревая, что за этим последует”, — рассказал мужчина.
Сначала друг автора поста говорил, что, возможно, его подруга передумает после родов, но родилась девочка — и ей в итоге дали оба имени, которыми мужчина планировал назвать свою дочь.
По словам героя истории, узнав об этом, он пришел в ярость и отправился к другу домой, чтобы поговорить об этом. “Там в этот момент находились его родители, которые хорошо меня знают еще с колледжа, и они спросили меня, что случилось, так как увидели, что мы с их сыном ссоримся. Я им все рассказал, они тоже расстроились и высказали другу и его подруге все, что они об этом думают”, — пишет мужчина.
И теперь друг с его подругой, а также несколько других друзей обвиняют пару в том, что они не считаются с окружающими — и мало того, что нажаловались родителям, так еще и не собираются менять своему ребенку имя, которое “технически уже им не принадлежит”.
Мужчина признает, что, поскольку они живут с укравшим имя другом по соседству, их дочери пойдут в одну школу и будут учиться в одном классе. То, что их совершенно одинаково назовут, может создать девочкам проблемы. Поэтому теперь он не уверен, правильно ли поступил, во-первых, пожаловавшись на друга его родителям, а во-вторых — не собираясь менять имя будущей дочери.
Большинство из пользователей соцсети, оставивших комментарии под постом, приняли сторону автора. “С какой стати вы должны менять имя, если оно так много для вас значит и вы выбрали его первым”, — пишет один из комментаторов. “Они расстроились, что автор поста не хочет менять имя будущей дочери! Это значит, что они намеренно так назвали свою дочь, заранее рассчитывая на то, что тот “потеряет” это имя и не назовет этим так много значащим для него именем своего ребенка. Это совершенно отвратительно”, — считает другой. “Они ему не друзья, друзья не ведут себя так по отношению друг к другу”, — соглашается третий.