18.06.2021, 17:20
37-летний отец-одиночка усыновил шестерых особенных детей(1)
Pixabay
Одинокий холостяк из Великобритании посвятил свою жизнь помощи детям. Первого ребенка мужчина усыновил в 21 год, а после этого стал отцом еще для пятерых, пишет сайт "Летидор". У его дочери Лили глухота, у сына Джозефа синдром Дауна, у Джека аутизм, а у Руби особые потребности. У пятого сына, Тедди, был синдром Корнелии де Ланге, генетическое наследственное заболевание, проявляющееся умственной отсталостью и множественными аномалиями развития.
Когда Тедди умер от сепсиса, Бен очень переживал. Через два года после его смерти мужчина стал отцом для маленького Луи с ДЦП и слепотой.
Бен всегда хотел иметь семью, но был уверен, что для этого не обязательно нужно биологическое родство с детьми. “Я хотел помочь детям, которые были наиболее уязвимыми и больше всего нуждались в любви и заботе”, - говорит Бен. По его словам, усыновление дает возможность выбрать пол ребенка, и это большой плюс.
В начале пути Бен усыновил мальчика и девочку, потом еще одну девочку, а чтобы сравнять счет — еще одного мальчика, а после этого в его жизни появились Тедди и Луи. Мужчина гордится тем, насколько хорошие отношения у детей и с какой готовностью помогают друг другу, пишет Daily Mail.