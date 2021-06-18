37-летний отец-одиночка усыновил шестерых особенных детей

Когда Тедди умер от сепсиса, Бен очень переживал. Через два года после его смерти мужчина стал отцом для маленького Луи с ДЦП и слепотой.

Бен всегда хотел иметь семью, но был уверен, что для этого не обязательно нужно биологическое родство с детьми. “Я хотел помочь детям, которые были наиболее уязвимыми и больше всего нуждались в любви и заботе”, - говорит Бен. По его словам, усыновление дает возможность выбрать пол ребенка, и это большой плюс.

В начале пути Бен усыновил мальчика и девочку, потом еще одну девочку, а чтобы сравнять счет — еще одного мальчика, а после этого в его жизни появились Тедди и Луи. Мужчина гордится тем, насколько хорошие отношения у детей и с какой готовностью помогают друг другу, пишет Daily Mail.