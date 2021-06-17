Ученые обеспокоены: дети и подростки теряют слух из-за наушников

По данным общества, дети и подростки часами слушают музыку на громкости выше рекомендованных 70 децибел. Одна из причин повышения громкости - желание заглушить окружающие звуки. Исследования связали наушники и такие проблемы у детей старше девяти лет, как потеря слуха, тиннитус (звон в ушах), гиперакузия (болезненная чувствительность к звукам) и речевые нарушения.

Риск проблем со здоровьем наиболее высок у тех, кто слушает музыку более часа в день на громкости более 50 процентов на протяжении пяти лет и дольше. Дети наиболее подвержены возникновению проблем, так как их органы слуха еще развиваются. Все это негативно влияет на обучение и социализацию.

70 децибел сравнимы с громкими разговорами на расстоянии метра (по версии kakras.ru) и шумом пылесоса (по версии бризекс.рф).

Дэниел Финк - представитель организации The Quiet Coalition, которая повышает осведомленность о проблеме шума окружающей среды. По его словам, громкие звуки вокруг плохо влияют на наше здоровье.

“В повседневной жизни шумовое воздействие, не связанное с профессиональной деятельностью, происходит от множества источников: персональных аудиосистем, особенно у молодежи, транспортного движения, бытовой техники, электроинструментов, развлекательных мероприятий (спортивные события, кино, вечеринки, свадьбы, бар-мицва, дни рождения и так далее, гонки NASCAR)”, - рассказал Финк.

«Это не теоретическая проблема. Большинство людей сталкиваются со слишком большим количеством шума ежедневно», — подчеркнул эксперт.

Аудиологи призвали предотвратить “неизбежную надвигающуюся эпидемию потери слуха, когда современные молодые поколения достигнут среднего возраста”.

В 2017 году почти 25 процентов американцев в возрасте от 20 до 69 лет имели проблемы со слухом из-за шумового воздействия. В России статистика тоже неутешительная. По данным фонда “Я тебя слышу”, с нарушениями слуха в своем окружении сталкивались 54 процента россиян. А по последним прогнозам ВОЗ к 2050 году из-за множества факторов потеряют слух 25 процентов жителей Земли.