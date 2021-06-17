17.06.2021, 13:50
10-месячный ребенок купил обновления для Tesla на 10 тысяч долларов
Photo by Andrea Piacquadio from Pexels
Молодая мать из США проверила выписку по банковскому счету и обнаружила “дыру” в 10 тысяч долларов (чуть меньше 8500 евро). Но виноваты оказались не мошенники, а 10-месячный сын американки, пишет сайт Новости Mail.Ru.
Малыш всего несколько минут повозился с планшетом и одним махом купил апгрейд для автомобиля Tesla, рассказала женщина под ником @stayfitstaylit в соцсетях.
Самым неприятным оказалось то, что вернуть покупку можно только в течение 48 часов, но это время уже истекло. “Почему нет пароля или
По словам мамы, она не разрешает малышу играть с гаджетами и всего на несколько минут включила сыну планшет, чтобы отвлечь его во время кормления.
А у вас происходили подобные казусы, когда дети покупали что-то дорогое с вашего устройства без вашего ведома?