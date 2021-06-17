10-месячный ребенок купил обновления для Tesla на 10 тысяч долларов

Малыш всего несколько минут повозился с планшетом и одним махом купил апгрейд для автомобиля Tesla, рассказала женщина под ником @stayfitstaylit в соцсетях.

Самым неприятным оказалось то, что вернуть покупку можно только в течение 48 часов, но это время уже истекло. “Почему нет пароля или какой-нибудь проверки, прежде чем вы сможете завершить такую покупку?” - возмутилась пострадавшая.

По словам мамы, она не разрешает малышу играть с гаджетами и всего на несколько минут включила сыну планшет, чтобы отвлечь его во время кормления.

А у вас происходили подобные казусы, когда дети покупали что-то дорогое с вашего устройства без вашего ведома?



