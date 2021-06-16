Мода и стиль
16.06.2021, 16:47

ФОТО | Известный эстонский дизайнер Оксана Тандит представила летнюю капсульную коллекцию "Oxygen"

 
Oksana Tanditi kollektsioon “Oxygen”
Oksana Tanditi kollektsioon “Oxygen”
Foto: KALEV LILLEORG
Накануне известный эстонский дизайнер Оксана Тандит представила в своем шоу-руме свежую летнюю капсульную коллекцией “Oxygen” ("Кислород"). Коллекция сочетает в себе вневременную классику с привлекательными летними цветами и современными фасонами, предлагая одежду, подходящую для выпускных, костюмы и буклированные жакеты для работы, а также шелковые платья и комбинезоны для летних вечеринок.

„Идея коллекции на этот раз очень проста и понятна — даже в трудные времена мы не можем обойтись без красоты и моды. С одной стороны, я продолжила тему вневременной классики и экологичного дизайна, который позволяет носить одежду годами, с другой стороны, яркие летние цвета коллекции, особенно закатный красный, словно говорят: “Посмотри на меня!” После долгого пребывания дома нам всем хочется жадно вдыхать свежий воздух и быть привлекательными“, — говорит Оксана Тандит.

Познакомьтесь с новой коллекцией:

Основные цвета в новой авторской коллекции Оксаны Тандит — закатный красный, белый и черный в сочетании с коралловым и нежно-розовым. В коллекции можно найти летние брючные костюмы, комбинезоны, жакеты, топы, шелковые платья диагонального кроя и т. д.

Смотрите, как прошла презентация новой коллекции:

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