ФОТО | Известный эстонский дизайнер Оксана Тандит представила летнюю капсульную коллекцию "Oxygen"

„Идея коллекции на этот раз очень проста и понятна — даже в трудные времена мы не можем обойтись без красоты и моды. С одной стороны, я продолжила тему вневременной классики и экологичного дизайна, который позволяет носить одежду годами, с другой стороны, яркие летние цвета коллекции, особенно закатный красный, словно говорят: “Посмотри на меня!” После долгого пребывания дома нам всем хочется жадно вдыхать свежий воздух и быть привлекательными“, — говорит Оксана Тандит.