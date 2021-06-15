15.06.2021, 10:18
ВИДЕО | Смотрите, как ловко папа заставил дочь сфотографироваться на паспорт. Берите на заметку!
Если вам приходилось делать своему ребенку документ с фотографией, но вы наверняка знаете, как сложно посадить кроху, чтобы он не убегал и не ерзал на стуле в момент съемки. Редакция портала "Летидор" обратила внимание на видео, автор которого придумал оригинальный выход из ситуации. Его вполне можно позаимствовать, если вам предстоит фотографировать ребенка.
24-летний Крис из Майами (штат Флорида, США) на этих кадрах пытался успокоить свою маленькую дочь Одри, пока мама ее фотографировала. Крохе всего полтора года и ей сложно объяснить, что нужно посидеть спокойно всего пару секунд, пока мама сделает фото.
Спустя время папа понял, как можно выйти из ситуации. Он накрылся белой простыней, взял дочь на руки и сделал фото вместе с ней.
Включайте видео, чтобы посмотреть, какой результат у них получился.