ВИДЕО | Смотрите, как ловко папа заставил дочь сфотографироваться на паспорт. Берите на заметку!

24-летний Крис из Майами (штат Флорида, США) на этих кадрах пытался успокоить свою маленькую дочь Одри, пока мама ее фотографировала. Крохе всего полтора года и ей сложно объяснить, что нужно посидеть спокойно всего пару секунд, пока мама сделает фото.