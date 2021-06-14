МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ | “Лучше ему в компанию собаку-кошку завести, чем братика или сестричку”. Почему в наше время один ребенок — это норма?
“У нас в семье один ребенок. И все спрашивают — а когда за вторым пойдете? Что за глупые вопросы. Родители пашут как кони с утра до вечера, но все равно стараются максимально вкладываться в ребенка и его воспитание. Но второго мы точно не потянем.
А всем матушкам-бабушкам так интересно — а когда, а когда? Что-то когда сын был маленький, с ним сидеть никто не хотел, бабушек не допросишься, у них своих дел по горло. Да и живут они сейчас за 50 км, не наездишься.
Я полность согласна с автором статьи, ребенок — это очень большая ответственность. И это не “сувенир” от брака, большой великой любви — очень многие рожают 2-3 и более детей, а потом дети, как мурзики, неухоженные, воспитанием их никто не занимается, дети растут как трын-трава, а потом у них и жизнь такая же непутевая и неустроенная. Учиться в школе нормально самостоятельно не из-под палки мало кто хочет, работать летом в обычном магазине универсальным работником тоже, кем будут дальше после школы — не знают. Одни развлекухи, Тик-Ток и ветер в голове. И это не дети такие, это влияние домашнего воспитания, вернее его полного отсутствия.
Понятно, что родители не успевают за всем уследить, очень много работы, туда-сюда надо, приходят домой усталые и выжатые, как лимон, а надо еще ребенком заниматься, причем не одним. Так не рожайте больше одного, сейчас есть же всякие методы предохранения. Так нет же — ой, еще один ребенок получился. Так это не котенок и не щенок, не новый телефон и не платье — поносил год и отдал другому. Это огромнейшая ответственность!
У меня супруг работает в школе и сразу видно по детям — кем родители действительно занимаются, следят, воспитывают, а кто как трын-трава и родители такого ребенка считают, что детский сад/школа/общество должны воспитывать их чадо. А потом приходит на собрание задерганная и замотанная мама и говорит, ой я не могу справиться с ребенком. А за ее спину здоровенный двухметровый парень прячется… И она так и нянчится с ним, как с маленьким. А в его возрасте многие в свое время уже на первую работу выходили и учились нормально, по крайней мере, старались да еще в кружки/секции успевали ходить. А сейчас — затянувшееся беззаботное детство, полнейшее безразличие ко всему и пофигизм, лень и нежелание что-либо делать. Но это все от недостатка воспитания.
Поэтому я полностью согласна — в наше время один ребенок это норма. Лучше ему в компанию собаку-кошку завести, чем братика или сестричку. И посылайте в пень всяких матушек-бабушек с их неприличными вопросами".
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