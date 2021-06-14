Шеф-повар Moon, Kolm Sibulat и Mantel ja Korsten Роман Защеринский: “Мой Мишлен — чтобы все гости в моих ресторанах были счастливы”

Про эстонский язык и криминал



Тогда же семья Романа попала в очень большие материальные затруднения. Мама работала маклером, и они с коллегой продали дом. Подписи везде были мамины, а коллега с огромной суммой от этой сделки буквально испарилась. Как потом стало известно, ее муж в тот момент пропал с криминальным общаком, и та много лет выплачивала эти деньги. Семья Романа была лишь одной из ее жертв.

Семье пришлось продать квартиру в Мустамяэ, квартиру бабушки, занять кучу денег и переехать в маленькую съемную квартиру.



«Для меня стало позитивным то, что у меня тогда не было ни денег, ни возможностей тусоваться, – Роман вспоминает, что когда тебе 17–18 лет, эта трагедия воспринимается легче, потому что в жизни происходит много другого. – В первые годы почти все, что зарабатывал, я отдавал на мамины кредиты, оставлял себе очень маленькую сумму – купить проездной и самый дешевый кетчуп для бомж-пакетов. И мне было выгоднее работать, чем отдыхать. Когда я уже хорошо зарабатывал, банк дал мне кредит, и мы выплатили все долги за раз и потом уже спокойно возвращали кредит банку, а не всяким левым людям».

В 1996 году после школы Роман Защеринский хотел поступать в Художественную академию. Но узнал, что нужно написать вступительное сочинение на эстонском языке на три страницы. И понял, что не потянет. Сейчас легко напишет и с десяток страниц. Причем грамотно.