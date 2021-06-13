Кефир на Яве и гречка на Бали. Как эстонец из Ряпина начал делать в Индонезии кефир, который помогает женщинам беременеть и кормить грудью

Когда Сильвер Саарва из Ряпина 18 лет назад поехал изучать мандаринский на Тайвань в рамках стипендии, он и подумать не мог, что будет жить в тех краях. Но так оно и оказалось. Он получил степень магистра в государственном политическом университете в Тайпее и на традиционном ралли лодок-драконов встретил свою будущую жену, этническую китаянку.

Сильвия играет важную роль в производстве кефира. Во время визита в Эстонию она не очень оценила местную еду. “Над острой пищей она просто посмеялась — на ее вкус она была сладкой. Но ей понравились две вещи — кефир и творожные сырки”, — рассказывает Сильвер.

Тем временем, пара, прожившая несколько лет в Китае, в ожидании первенца уехала из этой коммунистической страны из-за уровня загрязнения и того факта, что местные власти свысока смотрели на иностранцев. Их новой резиденцией стал остров Ява в Индонезии.

Несколько лет спустя Сильвер и Сильвия познакомились с бывшим профессиональным баскетболистом из Латвии, который преподавал физкультуру в международной школе, где учился сын пары. Жена спортсмена сама готовила дома кефир и поделилась кефирным грибом с семьей Сильвера. Так муж и жена начали сами готовить дома кефир.