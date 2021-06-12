Незнакомка спасла жизнь задыхавшемуся на руках запаниковавшей матери младенцу

8 июня 24-летняя Николь Уокер, у которой пятеро детей, готовила еду для трехлетнего сына Харрисона и отошла, чтобы забрать 5-месячную дочь Изабеллу из кроватки. Женщина нашла девочку без сознания. Ребенок посинел и обмяк.

«Она лежала с открытыми глазами. У меня началась паническая атака, я схватила ее и побежала на улицу. Я была очень напугана и не знала, что делать», — сказала Уокер.

Проезжавшая мимо на машине медсестра увидела паникующую мать, остановилась и пришла на помощь. Она сделала девочке массаж сердца и искусственное дыхание. После этого ребенка доставили в больницу, где она провела ночь.

На следующий день Изабеллу выписали. “Я так благодарна, что незнакомка оказалась рядом и спала жизнь моей дочери”, — отметила англичанка. Она пояснила, что у девочки были проблемы с рефлюксом.

Уиррал намерена пойти учиться на курсах первой помощи и советует всем родителям сделать то же самое.