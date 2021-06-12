Эксперт оценила возможный вред "поп-итов". Могут ли популярные игрушки быть опасными для здоровья?

— Увлечение фиджет-девайсами началось вовсе не со спиннеров (2015–2017 гг.) и поп-ит игрушек (2021 г.). Если вы, например, когда-нибудь щелкали автоматическим затвором ручки во время урока, крутили в руках мелкие предметы со стола, перекладывали бумажки во время разговора по телефону — вы тоже делали это.

Некоторым людям — и взрослым и детям — фиджеты действительно помогают сохранять концентрацию при длительной работе, меньше вертеться и быть более внимательными на встречах и занятиях. Чаще всего удар принимают на себя канцелярские скрепки, флэшки, провода и наушники, ручки-карандаши и скотч. Но можно купить и что-то специальное, вроде спиннера или вот такой новой штуки, напоминающей пузырчатую пленку.

Как это работает?

Исследования показывают, что разным людям нужен разный уровень стимуляции для эффективного выполнения дел, и большинство пытается его себе обеспечить. Некоторым нравится полная тишина; другим хорошо работается в шумной и загруженной обстановке.

Оптимальный уровень стимуляции различается не только у разных людей, но даже и у одного человека в течение дня (обычно в зависимости от задачи). Так что эти игрушки — такой же способ настроить стимуляцию, как надевание шумоподавляющих наушников или включение фоновой музыки.

Исследования все еще продолжаются, но уже понятно, что игрушки поп-ит могут помогать не только с концентрацией, но и с поддержкой когнитивных функций мозга, и даже с эмоциональной регуляцией.

Эти эффекты больше выражены у тех людей, у кого есть проблемы со всем перечисленным: обычно это люди с СДВГ, аутизмом, гиперчувствительной нервной системой, повышенной тревогой и т. д. На людей без особых проблем такие игрушки сильно не влияют.

Так что если вам существенно проще работать или учиться с этой новой щелкающей штукой, возможно, у вас есть “база” для ее действия (не обязательно до уровня клинического диагноза). Небольшие нарушения в работе мозга — это, в общем, не редкость. Поп-ит вам в помощь!



