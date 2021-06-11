ВИДЕО | Финальный день Estonian Fashion Festival 2021: короткометражное кино о молодой балтийской моде в показе Antonius Fashion Show

По ежегодной традиции, трехдневное международное модное мероприятие завершилось в этом году презентацией модного показа Antonius Fashion Show. Вместо обычных многочисленных коллекций Antonius Fashion Show показывает всего несколько коротких фильмов, созданных по работам пяти модельеров, выбранных экспертами.

По словам Пирет Вапаевой, продюсера Antonius Fashion Show, которая реализовала амбициозный видеопроект с ограниченным бюджетом и масштабом, короткометражные фильмы передают идею и детали коллекции гораздо более заметным образом. Одним из основных компонентов концепции фильмов была локация, поэтому для создания фильмов для Antonius Fashion Show использовались несколько съемочных площадок в Тарту и его окрестностях. Съемки проходили в доме ÖÖD с зеркальными стеклами, в самом престижном жилом доме Scandium Kinnisvara в Тарту, а также в жмлых домах Тарту.

“Для нашей команды процесс поиска мест был творческой задачей, поскольку каждое место должно было соответствовать видению дизайнера одежды. Например, для презентации коллекции вязаных изделий дизайнера Ирья Лембра нам понадобилось уютное место, где можно было бы разместить плиту и прочую домашнюю утварь, создающую ощущение домашнего тепла. Коллекция с модульной концепцией латвийского дизайнера Гунта Эделе потребовала простора в доме, много места и воздуха. Мы нашли решение обратившись к нашему постоянному партнеру, Эстонскому национальному музею, где житель Тарту действительно чувствует себя как дома”, — сказала Вапаева о выборе.