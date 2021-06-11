ФОТО | Из-за редкой болезни 2-летняя девочка носит одежду для младенцев и пользуется кукольной мебелью

Еще во время беременности мама девочки, Эмили Ли, узнала, что та отстает по росту. Дочка появилась на свет после операции кесарева сечения. Абигейл весила чуть больше килограмма.

Диагноз поставили через восемь недель после рождения девочки, когда оказалось, что она совсем не набирает вес.



Эмили рассказывает, что проплакала два часа, поскольку совершенно не знала, что делать дальше, пишет Daily Mail.

Сейчас Абигейл два года и ей по-прежнему впору одежда для младенцев.

Девочка по размеру меньше, чем некоторые ее игрушки, она играет и ест за столиком для кукол. Из-за вывиха бедра Абигейл не может ходить и только ползает. Кроме того, у нее проблемы со зрением, но для такой крохи очень трудно подобрать очки.

Лучший друг Абигейл - ее 4-летняя сестра Саманта. Она играет с Абигейл, защищает и сопровождает на терапии.