ВИДЕО | Estonian Fashion Festival 2021 впервые в Эстонии представил модный показ в формате 360°. Смотрите, как это было

В рамках Фестиваля моды Эстонии 2021, который знакомит с работами молодых дизайнеров, показы мод можно смотреть три дня подряд, начиная с 19:00, независимо от места нахождения. Открытием фестиваля станет показ мод Тартуского художественного колледжа Палласа “Мода-Перформанс-Танец” (Mood-Performance-Tants), который вместо модного подиума первым в Эстонии продемонстрирует интерактивное 360-градусное виртуальное решение.

Показ мод “Мода-Перформанс-Танец”, известный своими смелыми и театральными решениями, снова удивит новаторским подходом. А именно, в этом году зрители могут выбирать, что, как и как долго они будут смотреть. В отличие от традиционного показа мод, “Мода-Перформанс-Танец” 2021 позволяет вам перемещаться между моделями в окружении на 360°, а также видеть все, что в случае традиционного показа оказывается скрыто.

Перейти к виртуальному показу можно по ССЫЛКЕ.

По словам продюсера показов мод Керли Йыги, социальные ограничения, действовавшие в прошлом году, сыграли важную роль в разработке такого решения. “В аналогичных условиях мы нашли оригинальное решение показа в прошлом году, когда сняли короткометражные фильмы, сочетающие моду и танец. В этом году мы не хотели продолжать в том же формате, потому что он больше не казался свежим или вдохновляющим. Мы искали другой формат, в котором была бы сохранена безопасная среда для просмотра спектакля, но расширилась бы свобода зрителя”, — объясняет Йыги новую концепцию.