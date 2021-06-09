ВИДЕО | Estonian Fashion Festival 2021 впервые в Эстонии представил модный показ в формате 360°. Смотрите, как это было
В рамках Фестиваля моды Эстонии 2021, который знакомит с работами молодых дизайнеров, показы мод можно смотреть три дня подряд, начиная с 19:00, независимо от места нахождения. Открытием фестиваля станет показ мод Тартуского художественного колледжа Палласа “Мода-Перформанс-Танец” (Mood-Performance-Tants), который вместо модного подиума первым в Эстонии продемонстрирует интерактивное 360-градусное виртуальное решение.
Показ мод “Мода-Перформанс-Танец”, известный своими смелыми и театральными решениями, снова удивит новаторским подходом. А именно, в этом году зрители могут выбирать, что, как и как долго они будут смотреть. В отличие от традиционного показа мод, “Мода-Перформанс-Танец” 2021 позволяет вам перемещаться между моделями в окружении на 360°, а также видеть все, что в случае традиционного показа оказывается скрыто.
Перейти к виртуальному показу можно по ССЫЛКЕ.
По словам продюсера показов мод Керли Йыги, социальные ограничения, действовавшие в прошлом году, сыграли важную роль в разработке такого решения. “В аналогичных условиях мы нашли оригинальное решение показа в прошлом году, когда сняли короткометражные фильмы, сочетающие моду и танец. В этом году мы не хотели продолжать в том же формате, потому что он больше не казался свежим или вдохновляющим. Мы искали другой формат, в котором была бы сохранена безопасная среда для просмотра спектакля, но расширилась бы свобода зрителя”, — объясняет Йыги новую концепцию.
Создание макияжа, причесок и стилистики, необходимых для движущегося изображения, — задача для всей команды. Макияж был создан для всех трех коллекций модных показов под руководством тренера Make-Up Atelier Paris Estonia Мерлин Альберт. Если в прошлом году “Мода-Перформанс-Танец” были первыми, кому пришлось создавать видеомакияж то в случае виртуального решения мейкап играет еще более важную роль. По словам Мерлин Альберт, процесс создания был долгим, но вдохновляющим: “В сотрудничестве с видеооператором Андеро Калью и креативным директором показа моделям был создан макияж, подчеркивающий естественную красоту и идущий в ногу с творчеством модельеров”.
На показе “Мода-Перформанс-Танец” 2021 представлены коллекции с художественными штрихами от модельеров Кондрата Хехта (Kondrat Hecht), Ритиса Бейги (Rytis Beiga) и Лизетте Лааноя (Lisette Laanoja). Кроме того, студенты Колледжа искусств Палласа Клэр Онсон (Claire Aunison), Келин Кузнецова (Claire Aunison), Лийса Ляэне (Liisa Lääne), Малле Соосаар (Malle Soosaar), Лийс Тислер (Liis Tisler), Анни Валлсалу (Anni Vallsalu) и Ирис Кранцивеер (Iris Krantsiveer) представили свои выпускные работы.
Перейти к виртуальному показу можно по ССЫЛКЕ.
10 июня представления продолжатся серией показа мод Вильяндиской академией культуры своим показом OmaMood, и фестиваль завершится 11 июня показом мод Antonius Fashion Show, организованным Тартуским центром творческой экономики. Из-за ограничений, связанных с пандемией короны, другие показы мод, включенные в программу Estonian Fashion Festival 2021, также будут показаны только в прямом эфире.
Эстонский фестиваль моды проводится с 2018 года в сотрудничестве с Тартуским центром творческой экономики, Вильяндиской академией культуры Тартуского университета и Колледжем искусств Паллас. Эстонским фестивалем моды руководит НКО Эстонский Фестиваль Моды с целью предложить молодым дизайнерам платформу для стартапов и экспорта.