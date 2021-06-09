ФОТО | Ностальгия в цветущем розовом саду. Эстонский бренд Diana Arno представил летнюю коллекцию

„Источником идей для новой коллекции стал детский фотоальбом, снимки в котором излучают беззаботное счастье и радость присутствия в настоящем моменте, — объясняет Диана. — Я хотела передать в своей весенне-летней коллекции эти восхитительные чувства и эмоции, которые в детстве вызывают простые вещи — например, голубое небо или цветущий сад”.

Подобно пышной листве и цветущему саду, новая коллекция DIANA ARNO доставит вам удовольствие своей игривой легкостью и ясными, жизнерадостными нотами, которыми дышит каждый предмет одежды.

Розовый принт и клетка, шикарные ткани нежных десертных оттенков и вневременные силуэты задают настроение коллекции. Аппетитные тона сочетаются с классическими силуэтами и легкими летними платьями, которые несут в себе радостное настроение садовых вечеринок, чайных церемоний и пикников, которые мы помним с детства и любим устраивать по сей день.

Фото: Дмитрий Кнут

Модели: Merilin (E.M.A Model Management), Anastasia (MJ Model Management)

Макияж и прически: Ксения Линева

