“Я хочу быть такой бабушкой, которая иногда встречается с внуками”. Дочь осудила мать за то, что та хочет “уйти на пенсию” с должности бабушки

В США бабушка решила отказаться от забот по уходу за внуками, чем возмутила собственную дочь. О конфликтной ситуации, сложившейся в ее семье, женщина рассказала на Reddit. По словам американки, они с мужем очень рано стали родителями (ей было всего 18 лет, когда у нее родилась дочь, и 21 год — когда родился сын). Дочь пары, в свою очередь, забеременела еще раньше — всего в 16, сделав автора поста бабушкой в возрасте 35 лет.

Новоиспеченные бабушка и дедушка взяли заботу о внуке на себя. Сначала дочка была очень юна и еще училась в школе, но потом она поступила в колледж, окончила его, начала работать, сделала карьеру и вышла замуж за человека, который тоже много зарабатывал. Оба — дочь и ее муж — постоянно работали, а у бабушки и дедушки, в свою очередь, не было времени для себя. Они фактически растили третьего ребенка: каждый день возили его в школу, забирали оттуда, сидели с ним до вечера. Мальчик проводил с бабушкой и дедушкой по меньшей мере один месяц во время летних каникул. В результате пара очень сблизилась с внуком. Как пишет женщина, они с мужем ни о чем не жалеют, потому что заботились о внуке с удовольствием.

Сейчас внуку уже 18 лет, и он уехал учиться в колледж на другой конец страны. Муж американки вышел на пенсию, и пара решила осуществить план, который лелеяла уже давно — продать дом и переехать в один из южных штатов, чтобы наконец расслабиться и пожить для себя. Но эта идея вызвала резкое негодование у дочери женщины.

Дело в том, что два года назад она родила еще одного сына, а сейчас опять беременна. Когда у девушки родился второй ребенок, она ушла с работы, чтобы быть с ним, поэтому бабушка и дедушка не были слишком уж задействованы в его воспитании. Однако, узнав о том, что родители собираются уехать, она выступила против, утверждая, что ей может понадобиться их помощь.

“Я сказала ей, что так же, как ее отец ушел на пенсию с работы, я ухожу на пенсию с “должности” воспитателя детей. Я хочу быть такой бабушкой, которая иногда встречается с внуками и балует их, но не растит их. Дочь обиделась и сказала, что это то, что делают бабушки, но я сказала, что не все”, — написала женщина.

Пользователи в один голос горячо поддержали автора поста и ее право на то, чтобы начать жить для себя, так как она его заслужила. Это вовсе не означает, что она не любит внуков, подчеркивают они. А дочери женщины, считают пользователи, пора стать взрослее и превратиться в настоящую маму для своих детей.