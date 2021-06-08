ФОТО | Вы бы надели? Бренд Balenciaga выпустил кроксы на шпильке

Модный дом представил новое прочтение привычных резиновых сабо и показал две модели: кроксы на устойчивой шпильке, которая напоминает штырь, и сапоги на массивной подошве, сильно похожие на Bottega Veneta Puddle Boots, но с высоким голенищем. Обувь представлена в нескольких цветах: актуальном сейчас насыщенном зеленом, светло- и темно-сером и черном. В пару к кроксам Balenciaga создала резиновые сумки корзины, сообщает издание.

Модели из коллаборации пока не поступили в продажу. Предыдущий силуэт Balenciaga x Crocs представлял собой сабо на пятидюймовой платформе и стоил $850.

“Нас вдохновил Crocs, и мы решили выпустить свою интерпретацию этих сабо. Коллаборация Balenciaga и Crocs — это реальность, вопрос вкуса очень субъективен. Посмотрим, как будет это востребовано в магазинах через полгода”, — прокомментировал новинку креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия.

Помимо сотрудничества с Crocs, в новой коллекции Clones, критикующей современную эпоху соцсетей и утраты индивидуальности, тандем Демны Гвасалии и Алессандро Микеле представил аксессуары Balenciaga х Gucci — в том числе сумки, ремни и платки с монограммой Gucci, где буквы G заменили на B.

Как пишет “Афиша Daily”, все 44 лука на подиуме представила художница Элиза Дуглас и ее двойники, созданные при помощи технологии дипфейк.