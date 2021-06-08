10 базовых вещей, которые позволят оставаться стильной и элегантной даже на пенсии
Кардиган
Без кардигана базовый гардероб женщины 50+ будет неполноценным. Короткая или удлиненная модель прекрасно смотрится в обществе брюк из трикотажа, денима, кожи. Придерживайтесь нейтральных расцветок.
Жакет
Удлиненный жакет можно стилизовать как в деловом, так и в повседневном и даже романтическом вечернем образе. Одежда женщины на пенсии должна быть не только стильной, но и качественной. Остановите свой выбор на плотном трикотаже.
Джемпер
Джемпер приглушенного розового цвета + джинсы-скинни + остроносые балетки — чрезвычайно удобное и модное городское сочетание. Вместительная бежевая сумка удачно завершает повседневный look.
Джинсовка
Джинсовая куртка идеально вписывается в стилистику и идею casual. Вещи из денима очень практичные, отлично походят для повседневной носки.
При желании можно заменить привычную джинсовку на рубашку из денима.
Футболки
Футболки относятся к категории “без возраста” и женщине за 50 подойдут просто отлично. Это может быть модель базового цвета. Белая или черная футболка свободного кроя сочетается практически со всеми элементами весенне-летнего гардероба.
Принтованная модель хорошо смотрится в обществе плетеных аксессуаров. Желательно, чтобы “низ” был однотонным.
Широкие льняные брюки
Лен — одна из самых летних тканей. Широкие льняные брюки способны “замаскировать” имеющиеся изъяны возрастного силуэта. Худощавым женщинам они придадут дополнительный объем, пышечкам помогут скрыть лишние сантиметры в области бедер и живота.
Джинсы
Джинсы — незаменимая вещь в дамском гардеробе. Их носят в любом возрасте, при любой погоде и практически по любому поводу. Степень облегания выбирайте отталкиваясь от индивидуальных предпочтений и особенностей фигуры.
Отдавайте предпочтение моделям с высокой посадкой.
Кроссовки или мокасины
Современная женщина интересуется модой и в 60 лет и в более зрелом возрасте. Трендовые белые кроссовки или удобные мокасины прекрасно вписываются в образ возрастной дамы.
Платья
Платье-футляр — идеальное решение для тех, кто стремится сохранить и приумножить свою элегантность. Дополните образ джинсовой курткой, а также компактным аксессуаром.
Льняное платье — удачный выбор для теплой весны и знойного лета. В модели из тонкой дышащей ткани гораздо легче и приятнее переносить жару.
Аксессуары
Именно аксессуары делают образ особенным и запоминающимся. Очки, украшения, сумка или элегантная шляпка позволяют подчеркнуть легкость и непринужденность стиля, проявить свою индивидуальность.