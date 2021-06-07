Не только белый и бежевый. 5 цветов, которые должны быть в гардеробе этим летом

Оранжевый

Особенно актуален этим летом оттенок горького апельсина. Он идеально сочетается с трендовыми вещами из вязаного трикотажа, а также в нем очень выигрышно смотрятся мюли на каблуке и сумки геометричной формы. Сочетать этот цвет лучше всего с черным, белым, нюдовым и золотым.

Пыльно-розовый

Этот благородный оттенок вступает в борьбу за первенство с не менее актуальной в этом сезоне фуксией. Но не исключено, что выбрать между двумя что-то одно получится не у всех — уж слишком оба цвета притягательные, да и применение у них абсолютно разное. Так, пыльно-розовый идеально подойдет для повседневных образов, а вот его яркую противоположность можно придержать для вечеринок до рассвета.

Фисташковый

Еще один яркий, но интеллигентный оттенок, который особенно хорошо смотрится в изделиях изо льна — жакетах, брюках палаццо и широких шортах свободного кроя. Однако и актуальные трикотажные костюмы или кроп-топы фисташкового цвета — тоже заветный мастхэв сезона.

Желтый

Этот цвет врывается в наши гардеробы яркой вспышкой, и, возможно, многим понадобится какое-то время для того, чтобы к нему привыкнуть. Начать можно с малого — резинок-кранчей, мини-сумок или пластиковых цепочек-чокеров. А там уже и к жакетам, тренчам и дождевикам цвета солнца перейти будет легко и приятно.

Неон

Всем оттенкам неона стало скучно в рамках вечеринок и костюмов для ностальгических тусовок в стиле 90-х. Теперь они решительно вышли на улицы и заставляют наши глаза постепенно привыкать к такому обилию красок. Особенно хороши в этих цветах жакеты оверсайз, струящиеся платья со сборками и мелкие аксессуары.