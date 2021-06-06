06.06.2021, 13:25
15 простых и надежных способов противостоять стрессу
Photo by Andrea Piacquadio from Pexels
Как справиться с тревожностью, давлением времени и ответственности? Этим вопросом задаются буквально все психологи, и у каждого есть свой перечень советов. Проект Здоровье Mail.ru изучил несколько вебинаров и лекций от известных психологов и выбрал 15 приемов, которые действительно помогают.
- Запаситесь. Даже если покупка десятка рулонов туалетной бумаги кажется вам излишней, возможность не думать о будущем — один из путей к снижению стрессоустойчивости.
- Проведите уборку. Разобрать хлам, очистить полки от лишнего, устранить пыль — путь к большей устойчивости и в психологическом плане.
- Приготовьте что-то “фирменное”. У готовки есть одно большое преимущество: результат ваших усилий виден сразу, а чувство контроля над ситуацией помогает совладать с тревогой.
- Выбросьте лишнее и ненужное. Очень терапевтично!
- Помогите кому-то другому. Мы — существа социальные, и даже маленькая помощь другому человеку здорово сказывается на нашем самоощущении и уровне тревожности.
- Структурируйте день, насколько это возможно. Четкое расписание — способ избавиться от страха перед неизвестностью и хаосом. Но не загоняйте себя в рамки: дополнительный стресс от невыполнения намеченного вам совершенно ни к чему!
- Обнимите сами себя, полежите в позе эмбриона. Это успокаивает.
- Выключите все уведомления на телефоне и прогуляйтесь полчаса, сосредоточившись на ходьбе. Дела подождут!
- Выпишите на листок бумаги все, что вас тревожит. Внимательно изучите этот список. Все ли источники тревоги — ваши? Может быть, какие-то из них навязаны другими людьми — например, приближения дэдлайна боитесь не вы, а ваш руководитель? Вычеркните эти пункты из списка: они не в вашей ответственности.
- Позвоните человеку, который готов вас выслушать. Обязательно предупредите его: “Мне нужно поныть полчаса” — золотые слова, и если у друга есть силы и время, он выслушает, что поможет само по себе.
- Примите душ или ванну. Даже в неурочное время. Это помогает “смыть” стресс.
- Предайтесь воспоминаниям. Поскольку прошлое уже вполне определенно, мысли о нем помогают справиться с ужасом от неопределенности будущего.
- Наведите красоту. Макияж или украшение интерьера, рисование или перестановка мебели — неважно. Главное — дайте поработать вашему эстетическому началу.
- Сделайте самое маленькое дело из вашего списка. Похвалите себя за то, что вы справились с ним!
- Возвращайте себя в настоящее, когда мысли о будущем пугают. “Я здесь, я делаю то-то и то-то, а будущее еще не настало и вообще оно окажется не таким, как я думаю”.