"Оскорбили палестинцев и израильтян". Louis Vuitton снял с продажи платок-куфию за 580 евро(1)
Впрочем, оскорбились и пользователи из Израиля — за то, что дизайнерский платок, напоминающий ближневосточную куфию, выполнен в цветах израильского флага, — белом и голубом, — что весьма некорректно, когда отношения между этими двумя народами обострились.
На сайте Louis Vuitton платок, вызвавший бурю возмущения, описывали, как “вдохновленный классической куфией и дополненный фирменными знаками Дома”. Изготовлен он был из смеси шелка, хлопка и шерсти, был мягким и легким и был призван создавать “непринужденное настроение”, пишет “Фокус”.
“Наживаться на угнетенном народе Палестины просто позорно”, — написали недовольные пользователи в соцсетях. А влиятельный Instagram-аккаунт о моде Diet Prada заявил: “Итак, позиция LVMH (международный холдинг, которому принадлежит бренд Louis Vuitton — ред.) по политическим вопросам всегда “нейтральная”, но они все равно выпускают куфию за 705 долларов, которая является традиционным арабским головным убором, ставшим символом палестинского национализма. Странно”.
За продажу платка-куфии стоимостью около 1100 евро был раскритикован также известный бренд Fendi.
Куфия широко распространена во всем ближневосточном регионе. Его носят, как головной убор, чтобы защитить лицо от песка и солнца. В Палестине куфия стала символом противостояния с Израилем.
Куфия приобрела популярность по всему миру благодаря председателю Палестинской национальной администрации Ясиру Арафату. Ее в странах СНГ и по сей день называют “арафаткой”. Наиболее популярные расцветки - белая, белая с красным или черным орнаментом. В Йемене распространены разноцветные куфии. Название куфия пошло от иракского города Эль-Куфа, где, как считается ее начали производить и носить.
В Британии куфию чаще называю “шемаг”. Она являлась частью солдатской униформы в южных регионах во времена Второй мировой войны и использовалась, как и было задумано: берегла головы военнослужащих от ветра, песка и палящего солнца.
Как пишет “Газета”, платок использовали как аксессуар, в том числе, и знаменитости — например, Канье Уэст и Дэвид Бекхэм носили платок на музыкальных фестивалях и надевали на съемки. В прошлом месяце в куфии вышла Белла Хадид.