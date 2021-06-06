"Оскорбили палестинцев и израильтян". Louis Vuitton снял с продажи платок-куфию за 580 евро

Впрочем, оскорбились и пользователи из Израиля — за то, что дизайнерский платок, напоминающий ближневосточную куфию, выполнен в цветах израильского флага, — белом и голубом, — что весьма некорректно, когда отношения между этими двумя народами обострились.

На сайте Louis Vuitton платок, вызвавший бурю возмущения, описывали, как “вдохновленный классической куфией и дополненный фирменными знаками Дома”. Изготовлен он был из смеси шелка, хлопка и шерсти, был мягким и легким и был призван создавать “непринужденное настроение”, пишет “Фокус”.

“Наживаться на угнетенном народе Палестины просто позорно”, — написали недовольные пользователи в соцсетях. А влиятельный Instagram-аккаунт о моде Diet Prada заявил: “Итак, позиция LVMH (международный холдинг, которому принадлежит бренд Louis Vuitton — ред.) по политическим вопросам всегда “нейтральная”, но они все равно выпускают куфию за 705 долларов, которая является традиционным арабским головным убором, ставшим символом палестинского национализма. Странно”.

За продажу платка-куфии стоимостью около 1100 евро был раскритикован также известный бренд Fendi.

Куфия широко распространена во всем ближневосточном регионе. Его носят, как головной убор, чтобы защитить лицо от песка и солнца. В Палестине куфия стала символом противостояния с Израилем.