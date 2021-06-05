"Местные холодные зимы меня больше не пугают". Как девушка из Франции переехала в Эстонию, чтобы изучать местные фосфориты(1)
Как уверяет Софи Грауль, интерес к содержимому в земной коре возник у нее уже в детстве. “У нас во Франции маленькие дети интересуются вулканами. Я просто еще не выросла”, — смеется 24-летняя докторант, которая до приезда в Эстонию защитила на родине бакалавра и магистра по геонаукам, исследовав за время учебы как вулканы и магму, так и полезные ископаемые.
Интересного рабочего опыта у Софи также предостаточно. Она отработала два года научным инженером во французском международном горнодобывающем и металлургическом предприятии Eramet. “В основном я занималась разведкой и количественными оценками залежей титана на побережье Гранд-Кот в Сенегале, участвовала в испытательном пирометаллургическом проекте, уделяя особое внимание минералогическим анализам”, — описывает Софи свой опыт в данной сфере.
До начала обучения в докторантуре француженка внимательно изучила разные страны и университеты. Выбор пал на Эстонию и Таллиннский Технический Университет. “Когда я изучала разные возможности для продолжения образования, то прежде всего я познакомилась с практическим опытом и рекомендациями других студентов, и Эстония заинтересовала меня”, — рассказывает Софи, которая уже может чуть-чуть составлять предложения на эстонском.
Сейчас Софи пишет свою докторскую работу, проводит лекции и участвует в проекте Изучения и развития ресурсов — ResTA — в рамках которого исследуются фосфориты и проводятся металлургические изыскания. Фосфориты внесены в список полезных ископаемых критически важного сырья и известно, что настолько больших запасов, как в Эстонии, в других странах Европы не найти. Для промышленности интерес представляет как получаемый из фосфоритов фосфор, который используется прежде всего для производства удобрений, так и возможные редкоземельные металлы. Для этого в рамках программы ResTA проводятся основательные исследования, часть которых лежит на плечах француженки. Тема докторской девушки также связана с фосфоритами и изучением возможностей их обогащения: “В своей работе я сосредоточилась на классификации и количественной оценке редкоземельных металлах эстонских фосфоритов. Первым вызовом является понять то, как возникли эти слои и каковы свойства редких элементов (главным образом разных апатитов). Для этого я провожу анализы и сравниваю их с аналогичными слоями и более ранними исследованиями. Второй вызов — это моделирование того, как варьируется этот ресурс в разных месторождениях Эстонии и разработка моделей концентрации и использования редкоземельных металлов”.
Софи Грауль смогла приспособиться к жизни в Эстонии — она смеется, рассказывая о том, что ее больше не пугают наши холодные зимы и несколько странный обычай стараться не садиться рядом с другим человеком в автобусе. При этом местные жители стали для нее своими. “Французы и эстонцы отличаются тем, как они выражают себя. Я сказала бы, что французы перед тобой очень открытые, но на самом деле на личном уровне они не столь внимательны. Эстонцы же ровно наоборот — завязывание отношений требует времени, но эти отношения становятся настоящими”.
Она ценит безопасную среду Эстонии, в которой молодым женщинам хорошо жить и учиться. С детства вдохновленная вулканами Софи надеется, что и местная молодежь, выросшая на равнине, заинтересуется секретами земных недр. “В сфере геонаук возможности исследований и практического применения знаний очень многогранны. Эта специальность точно одна из тех, которая дает возможность открыть для себя мир, в котором мы живем. Все равно — говорим ли мы о геотехнике, исследованиях окружающей среды и материалов или же даже об опасностях в сфере защиты окружающей среды”, — перечисляет Софи те области, с которыми соприкасается наука о земных недрах.
Также, по словам молодой ученой, не стоит забывать о том, что ежедневные потребности человека напрямую и крепко связаны с геонауками, и поэтому перед человечеством стоит список задач, требующих решения: “Не так важно — касаемся ли мы новых технологий использования критически важных ресурсов или о предании дополнительной ценности отходам и побочным продуктам. Мы также не можем при этом забыть об окружающей среде, восстановлении различных регионов и социально-экономическом аспекте всей этой деятельности. Это область, которая имеет долгосрочную перспективу, но при этом некоторые результаты мы увидим через несколько лет”, — подтверждает Софи Грауль, докторант в области ресурсов земных недр.