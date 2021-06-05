"Местные холодные зимы меня больше не пугают". Как девушка из Франции переехала в Эстонию, чтобы изучать местные фосфориты

Как уверяет Софи Грауль, интерес к содержимому в земной коре возник у нее уже в детстве. “У нас во Франции маленькие дети интересуются вулканами. Я просто еще не выросла”, — смеется 24-летняя докторант, которая до приезда в Эстонию защитила на родине бакалавра и магистра по геонаукам, исследовав за время учебы как вулканы и магму, так и полезные ископаемые.

Интересного рабочего опыта у Софи также предостаточно. Она отработала два года научным инженером во французском международном горнодобывающем и металлургическом предприятии Eramet. “В основном я занималась разведкой и количественными оценками залежей титана на побережье Гранд-Кот в Сенегале, участвовала в испытательном пирометаллургическом проекте, уделяя особое внимание минералогическим анализам”, — описывает Софи свой опыт в данной сфере.

До начала обучения в докторантуре француженка внимательно изучила разные страны и университеты. Выбор пал на Эстонию и Таллиннский Технический Университет. “Когда я изучала разные возможности для продолжения образования, то прежде всего я познакомилась с практическим опытом и рекомендациями других студентов, и Эстония заинтересовала меня”, — рассказывает Софи, которая уже может чуть-чуть составлять предложения на эстонском.