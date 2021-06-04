ВИДЕО | “Мы не знаем, будет ли этот ребенок завтра с нами, но сегодня мы должны дать ему свою любовь”. История попечительской семьи из Эстонии

О приемном родительстве и решении стать попечительской семьей

Юлия: Когда мы с Анастасом на эту тему разговаривали, не было никакого отторжения, все было плавно и спокойно.

Анастасий: Делало нас ближе по-своему.

Юлия: Больше родители наши сопротивлялись, если честно. Потому что когда мы объявили об этом решении, например, моим родителям, они сразу спросили: “А что свои??” “Ну, свои… Ну никак”.

О понимании и поддержке близких

Юлия: Мы только об этом и разговаривали. Я пресекла разговоры о рождении ребенка, потому что мы старались, делали различные попытки иметь своих детей, но…

Анастасий: Мы решили остановиться и не дошли до ЭКО. Сколько можно так себя мучить, столько нервничать, расстраиваться, каждый раз чего-то ждать, когда есть ребенок, которому нужны родители.

От желания усыновить до готовности стать попечительской семьей

Анастасий: Нам помогли курсы приемных родителей PRIDE. Мы узнали, что ребенок изымается из семьи только в очень крайних обстоятельствах. И такие дети живут в приюте, бывает, возвращаются в семью, потом обратно в приют, и они теряют себя, получают много травм. Они чувствуют себя ненужными.

Временное и длительное попечительство — готовность заботиться о ребенке столько, сколько необходимо

Юлия: Когда у тебя еще не появился ребенок, ты даже радуешься, что он в своей родной семье — это же здорово. И то, что попечитель помог ребенку продержаться, показать какой-то свой уклад жизни и помочь вернуться в свою родную семью - до реального появления ребенка в семье воспринимается очень легко. Когда ребенок уже оказывается у тебя, то все эти моменты чисто психологически оказываются намного тяжелее. Да, это хорошо, если ребенок вернется в свою родную семью - это все-таки уверенность ребенка в том, что все стабилизировалось, все хорошо, он не сломлен, он рос в семье и вернулся в семью.