Пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай украсила обложку Vogue

На кавер-фото Юсуфзай запечатлена в ярко-красном платке и рубашке экологически дружественного бренда Stella McCartney и украшениях Alice Cicolini.

На страницах издания Малала также появилась в нежно-кремовом льняном платье-рубашке Michael Kors, льняных брюках Eskandar и контрастном наряде Gabriela Hearst.

В интервью журналу правозащитница рассказала о волнениях по поводу своего будущего, о любви, семье и мире, который она оставила позади, а также о новых амбициозных планах по донесению своей идеи.

Юсуфзай начала кампанию за права девочек на образование в Пакистане с 11 лет - девушка вела блог для ВВС, в котором рассказывала о жизни при талибах в долине Сват и рассуждала о возможностях образования для женщин. Когда Малале было 15 лет (в 2012 году), она из-за своей деятельности была ранена в голову боевиками Талибана (запрещено в России).

В 2014 году активистка стала лауреаткой Нобелевской премии мира, разделив ее с индийским правозащитником Кайлашем Сатиартхи, представлявшим Глобальное движение против детского труда и Глобальное движение за образование. Юсуфзай создала благотворительный фонд Malala Fund, который борется за право на образование для девочек во всем миру. В 2020-м девушка окончила Оксфордский университет.