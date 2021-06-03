Девушка без ноги вышла в финал национального конкурса красоты

В случае победы девушка сможет принять участие в конкурсе “Мисс мира”. Она заявила, что надеется своим участием продемонстрировать, что внешность не самое важное в человеке, и люди, которые выглядят иначе, ничуть не хуже других.

У меня на протезе сбоку есть кнопка, которая настраивает его для обуви с высоким каблуком. В финале «Мисс Северная Ирландия» она мне пригодится. Бернадетт Хагенс

В 2017 году у Хагенс обнаружили редкую раковую опухоль - синовиальную саркому. Из-за болезни в октябре 2018-го ее правую ногу пришлось ампутировать.

Оставшись без ноги, девушка устроилась в агентство Zebedee Management, которое приглашает на работу моделей с физическими особенностями.

