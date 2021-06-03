03.06.2021, 17:31
Девушка без ноги вышла в финал национального конкурса красоты(13)
Скриншо YouTube
В финал национального конкурса красоты “Мисс Северная Ирландия” вышла 25-летняя Бернадетт Хагенс из Белфаста, потерявшая ногу из-за болезни. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
В случае победы девушка сможет принять участие в конкурсе “Мисс мира”. Она заявила, что надеется своим участием продемонстрировать, что внешность не самое важное в человеке, и люди, которые выглядят иначе, ничуть не хуже других.
У меня на протезе сбоку есть кнопка, которая настраивает его для обуви с высоким каблуком. В финале «Мисс Северная Ирландия» она мне пригодится.
В 2017 году у Хагенс обнаружили редкую раковую опухоль - синовиальную саркому. Из-за болезни в октябре 2018-го ее правую ногу пришлось ампутировать.
Оставшись без ноги, девушка устроилась в агентство Zebedee Management, которое приглашает на работу моделей с физическими особенностями.