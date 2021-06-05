3 популярных освежающих летних напитка от чемпиона мира по безалкогольным коктейлям из Эстонии
Лаур Ихерманн, действующий чемпион мира по приготовлению безалкогольных коктейлей, отметил, что при выборе важнейших компонентов для летнего напитка нужно уделять основное внимание свежести вкуса. “В последнее время у нас не было возможности много путешествовать, поэтому в дополнение к свежим компонентам главной темой этого лета непременно станут тропические вкусы. Это, например, имбирь, кориандр, дыня, юдзу (японский цитрус) и маракуйя”, — отметил Лаур Ихерманн. Он также добавил, что в моде по-прежнему остаются свежевыжатые соки.
Диана Вейгель, директор по торговле в компании Circle K Eesti, добавила, что свежевыжатый сок — это один из наиболее продаваемых напитков в ассортименте Circle K. “Всё бо́льшую популярность приобретают также различные ледяные напитки — лёгкая летняя альтернатива прохладительным и горячим напиткам”, — отметила Диана Вейгель.
Какие напитки станут этим летом настоящими хитами?
Бодрящий ледяной кофе
В этом году следует попробовать новые вкусы, однако некоторые классические напитки будут популярны во все времена! Один из них — это как раз ледяной кофе. “Замечательная бодрящая альтернатива классическому горячему кофе. Такой напиток не только освежает, но и обладает другими полезными свойствами — содержит антиоксиданты, минералы и витамины. Кроме того, ледяной кофе заряжает энергией, а его вкус можно интересным образом скорректировать в зависимости от личных предпочтений”, — так описывает преимущества ледяного кофе Диана Вейгель.
Чтобы сделать себе бодрящий ледяной кофе, нужно взять эспрессо или кофе, приготовленный во френч-прессе, холодное молоко и кубики льда. Если вы любите сладкое, можно добавить немного сахара или сиропа для придания вкуса. Сперва нужно будет приготовить кофейную основу, заполнить стакан ледяными кубиками и затем вылить на них слегка остывший кофе. После этого добавьте молоко и при желании — сироп. В завершение всё перемешайте и наслаждайтесь результатом. “Разумеется, побаловать себя ледяным кофе можно и в дороге, просто заехав за ним на любую из наших станций обслуживания”, — заверила директор по торговле в компании Circle K.
Свежий моктейль
Лаур Ихерманн уверен, что моктейли (то есть безалкогольные коктейли) будут этим летом пользоваться неоспоримой популярностью во время гриль-вечеринок и посиделок с гостями в саду. “Я заметил, что люди всё чаще выбирают именно безалкогольные коктейли. Это весьма похвально, причём возможности для приготовления таких моктейлей по сути безграничны! В зависимости от предпочтений, вы можете удивить себя и своих гостей как напитками в духе родной страны, так и моктейлями с тропическими нотками”, — советует Лаур.
Действующий чемпион мира отметил в качестве летних хитов два моктейля, один из которых навевает мысли об экзотических южных странах, а другой основан на местных ингредиентах. В состав более тропического моктейля “It’s Cloudy” входит сок жёлтой дыни, вода, сок лайма и сироп лимонной травы (цимбопoгона). “Перемешайте все компоненты со льдом. Для этого можно использовать шейкер или просто банку из-под варенья. Подавайте напиток со льдом в бокале для вина. В качестве украшения можно использовать веточку тимьяна”, — так описал процесс приготовления Лаур Ихерманн.
Моктейль “Rabarberi Collins” порадует вас вкусом местных ингредиентов. В его состав входят ревеневый сироп, сок лайма и газированная вода. “Заполните длинный стакан льдом, долейте в него остальные компоненты и перемешайте всё ложкой. В качестве последнего штриха можно добавить ломтик ревеня”, — таков, по словам чемпиона мира, рецепт этого моктейля.
Освежающий ледяной напиток
В палящий летний зной нам всем хочется чего-то прохладного и освежающего. Сладкий газированный прохладительный напиток вполне можно заменить, например, на бодрящий слабогазированный ледяной напиток, приготовленный из измельчённого льда и сиропа для придания вкуса. “В прошлом году компания Circle K начала предлагать ледяные напитки K Freeze со вкусом различных известных прохладительных напитков. Они сразу же очень полюбились нашим клиентам. Мы заметили, что жителям Эстонии интересны приготовленные немного иначе прохладительные напитки и они с радостью пробуют знакомые вкусы в новой форме”, — рассказала Диана Вейгель. Она добавила, что в начале осени на станциях обслуживания уже было подумывали о том, чтобы отключить аппараты по приготовлению ледяных напитков. Однако по просьбам клиентов мы оставили их и на зиму, и теперь такие аппараты имеются уже на 56 наших станциях обслуживания.