3 популярных освежающих летних напитка от чемпиона мира по безалкогольным коктейлям из Эстонии

Чтобы сделать себе бодрящий ледяной кофе, нужно взять эспрессо или кофе, приготовленный во френч-прессе, холодное молоко и кубики льда. Если вы любите сладкое, можно добавить немного сахара или сиропа для придания вкуса. Сперва нужно будет приготовить кофейную основу, заполнить стакан ледяными кубиками и затем вылить на них слегка остывший кофе. После этого добавьте молоко и при желании — сироп. В завершение всё перемешайте и наслаждайтесь результатом. “Разумеется, побаловать себя ледяным кофе можно и в дороге, просто заехав за ним на любую из наших станций обслуживания”, — заверила директор по торговле в компании Circle K.

В этом году следует попробовать новые вкусы, однако некоторые классические напитки будут популярны во все времена! Один из них — это как раз ледяной кофе. “Замечательная бодрящая альтернатива классическому горячему кофе. Такой напиток не только освежает, но и обладает другими полезными свойствами — содержит антиоксиданты, минералы и витамины. Кроме того, ледяной кофе заряжает энергией, а его вкус можно интересным образом скорректировать в зависимости от личных предпочтений”, — так описывает преимущества ледяного кофе Диана Вейгель.

Диана Вейгель, директор по торговле в компании Circle K Eesti, добавила, что свежевыжатый сок — это один из наиболее продаваемых напитков в ассортименте Circle K. “Всё бо́льшую популярность приобретают также различные ледяные напитки — лёгкая летняя альтернатива прохладительным и горячим напиткам”, — отметила Диана Вейгель.

Лаур Ихерманн , действующий чемпион мира по приготовлению безалкогольных коктейлей, отметил, что при выборе важнейших компонентов для летнего напитка нужно уделять основное внимание свежести вкуса. “В последнее время у нас не было возможности много путешествовать, поэтому в дополнение к свежим компонентам главной темой этого лета непременно станут тропические вкусы. Это, например, имбирь, кориандр, дыня, юдзу (японский цитрус) и маракуйя”, — отметил Лаур Ихерманн. Он также добавил, что в моде по-прежнему остаются свежевыжатые соки.

Свежий моктейль

Лаур Ихерманн уверен, что моктейли (то есть безалкогольные коктейли) будут этим летом пользоваться неоспоримой популярностью во время гриль-вечеринок и посиделок с гостями в саду. “Я заметил, что люди всё чаще выбирают именно безалкогольные коктейли. Это весьма похвально, причём возможности для приготовления таких моктейлей по сути безграничны! В зависимости от предпочтений, вы можете удивить себя и своих гостей как напитками в духе родной страны, так и моктейлями с тропическими нотками”, — советует Лаур.

Действующий чемпион мира отметил в качестве летних хитов два моктейля, один из которых навевает мысли об экзотических южных странах, а другой основан на местных ингредиентах. В состав более тропического моктейля “It’s Cloudy” входит сок жёлтой дыни, вода, сок лайма и сироп лимонной травы (цимбопoгона). “Перемешайте все компоненты со льдом. Для этого можно использовать шейкер или просто банку из-под варенья. Подавайте напиток со льдом в бокале для вина. В качестве украшения можно использовать веточку тимьяна”, — так описал процесс приготовления Лаур Ихерманн.

Моктейль “Rabarberi Collins” порадует вас вкусом местных ингредиентов. В его состав входят ревеневый сироп, сок лайма и газированная вода. “Заполните длинный стакан льдом, долейте в него остальные компоненты и перемешайте всё ложкой. В качестве последнего штриха можно добавить ломтик ревеня”, — таков, по словам чемпиона мира, рецепт этого моктейля.

Освежающий ледяной напиток

В палящий летний зной нам всем хочется чего-то прохладного и освежающего. Сладкий газированный прохладительный напиток вполне можно заменить, например, на бодрящий слабогазированный ледяной напиток, приготовленный из измельчённого льда и сиропа для придания вкуса. “В прошлом году компания Circle K начала предлагать ледяные напитки K Freeze со вкусом различных известных прохладительных напитков. Они сразу же очень полюбились нашим клиентам. Мы заметили, что жителям Эстонии интересны приготовленные немного иначе прохладительные напитки и они с радостью пробуют знакомые вкусы в новой форме”, — рассказала Диана Вейгель. Она добавила, что в начале осени на станциях обслуживания уже было подумывали о том, чтобы отключить аппараты по приготовлению ледяных напитков. Однако по просьбам клиентов мы оставили их и на зиму, и теперь такие аппараты имеются уже на 56 наших станциях обслуживания.