“Загуглите реальных беременных женщин”. Подписчики модного бренда возмутились подачей фотографии с беременной моделью
Женщина в нижнем белье с небольшом животом вызвала восторг у подписчиков, решивших, что бренд решил привлекать для рекламы моделей с несовершенными телами. Однако выяснилось, что Габриэль беременна и решила “отпраздновать изменения в своем теле” съемкой для бренда.
“Изменившееся тело? Вы, ребята, должно быть, шутите, — написала @kristheredrose. — Она выглядит, как любая девушка после плотного завтрака”.
“Как любой человек после еды, — добавляет @keepingupwithkimkk. — И я такая: „Ого, наконец худая девушка с широкой талией!”, но оказалось, что она беременна. Какое еще изменившееся тело? Она выглядит нормально. Ну, то есть я поздравляю ее с беременностью, но на секунду я поразилась тому, что модель может выглядеть нормально, хоть раз в жизни”.
“Я даже не беременна, но выгляжу не такой стройной. Если бы не рука на животе на третьем фото, я бы не догадалась”, — комментирует @theodordetweiler_.
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В собственном блоге модель Габриэль Конезиль признавалась в трудностях с зачатием: в сохраненных сторис она рассказывает, что после года безуспешных попыток забеременеть ей диагностировали эндометриоз. С тех прошло еще полгода. Объявить о наступившей беременности женщина решила вместе с брендом семейства Armani.
“Единственный раз я вижу нормальное тело в аккаунте большого бренда, и оказывается, что модель беременна!”
“Вы сделали это, чтобы показать, что модель остается худой даже во время беременности или что ваше белье подходит беременным? Или оба варианта? В любом случае, это неудачный маркетинговый ход. Говорю, как давняя поклонница вашего бренда”, — считает @djvivaofficial.
“Единственный раз я вижу нормальное тело в аккаунте большого бренда, и оказывается, что модель беременна! Не поймите меня неправильно, она выглядит прекрасно, просто… Так устаешь от этого” — написала @lavanj в комментарии, собравшем 600 лайков.
С ней спорит @zyggymb, приводя в пример NBA, куда тоже не принимают игроков ростом ниже 170 сантиметров. Но комментаторка стоит на своем: “Это не профессиональный спорт, их задача — привлечь покупательниц. Девушка прекрасна, и моя претензия не к ней, а к бренду и его позиции о репрезентации женского тела. У меня две дочери и мне хотелось бы, чтобы этот мир менялся — ради них”.
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Нашлись и те, кто недоволен слишком сухим описанием к фотографии: “У нее не просто „изменилась фигура”, она скоро станет матерью и прямо сейчас создает новую жизнь внутри себя. Вы могли бы придумать более красивое описание для такого шикарного снимка”, — пишет @emporioarmani.
“Она снялась для вас в очень особенный момент своей жизни и это не просто „изменения в фигуре“”, — считает @ka.gabalme.
Некоторые комментаторы, наоборот, поддержали бренд: “Нормальное тело. Показывать нашему поколению, что это нормально, очень важно. Большое вам спасибо! — написала @alybar__99. — В прошлом размещение такого фото было невозможно”.
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Ожидание от бренда репрезентации женщин, отличных от глянцевых стандартов красоты, появилось не на пустом месте. Последние годы модные журналы все больше смотрят в сторону разнообразия: весной 2017 года американский Vogue объявил, что “новая норма — никаких норм” и поместил на обложку сразу семерых моделей разного этноса и телосложения.