“Загуглите реальных беременных женщин”. Подписчики модного бренда возмутились подачей фотографии с беременной моделью

Женщина в нижнем белье с небольшом животом вызвала восторг у подписчиков, решивших, что бренд решил привлекать для рекламы моделей с несовершенными телами. Однако выяснилось, что Габриэль беременна и решила “отпраздновать изменения в своем теле” съемкой для бренда.

“Изменившееся тело? Вы, ребята, должно быть, шутите, — написала @kristheredrose. — Она выглядит, как любая девушка после плотного завтрака”.

“Как любой человек после еды, — добавляет @keepingupwithkimkk. — И я такая: „Ого, наконец худая девушка с широкой талией!”, но оказалось, что она беременна. Какое еще изменившееся тело? Она выглядит нормально. Ну, то есть я поздравляю ее с беременностью, но на секунду я поразилась тому, что модель может выглядеть нормально, хоть раз в жизни”.

“Я даже не беременна, но выгляжу не такой стройной. Если бы не рука на животе на третьем фото, я бы не догадалась”, — комментирует @theodordetweiler_.

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В собственном блоге модель Габриэль Конезиль признавалась в трудностях с зачатием: в сохраненных сторис она рассказывает, что после года безуспешных попыток забеременеть ей диагностировали эндометриоз. С тех прошло еще полгода. Объявить о наступившей беременности женщина решила вместе с брендом семейства Armani.

“Единственный раз я вижу нормальное тело в аккаунте большого бренда, и оказывается, что модель беременна!”

“Вы сделали это, чтобы показать, что модель остается худой даже во время беременности или что ваше белье подходит беременным? Или оба варианта? В любом случае, это неудачный маркетинговый ход. Говорю, как давняя поклонница вашего бренда”, — считает @djvivaofficial.

“Единственный раз я вижу нормальное тело в аккаунте большого бренда, и оказывается, что модель беременна! Не поймите меня неправильно, она выглядит прекрасно, просто… Так устаешь от этого” — написала @lavanj в комментарии, собравшем 600 лайков.