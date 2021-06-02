Врачи обеспокоены появлением "синдрома вакцинированного": в чем он проявляется и чем опасен

"Нет никаких проблем, я вакцинирована", — говорит Камилла, прежде чем поцеловать подругу, которая еще не получила свою первую инъекцию. После снятия карантина и вакцинации, открытой для всех, многие возвращаются к своим старым привычкам. Некоторые понимают, что они все еще могут быть носителями вируса и передавать его даже после двух инъекций, но другие, похоже, игнорируют это и отказываются от барьерных жестов, чувствуя себя свободными от Covid-19", — пишет журналистка Жанна Сенешаль.

Между тем, все специалисты в области здравоохранения предупреждают: необходимо по-прежнему проявлять осторожность, вирус все еще активно циркулирует на территории страны, а количество вакцинированных еще не достигло уровня, достаточного для того, чтобы можно было надеяться на иммунитет. В последние дни послышались разговоры о "синдроме вакцинированного", который беспокоит многих врачей, отмечает автор статьи.

Говоря об этом новом синдроме, врачи имеют в виду людей, которые получили первую дозу вакцины и стали избавляться от барьерных жестов, рискуя заразиться Covid-19, передать его или даже оказаться в больнице. В интервью Le Parisien Бенжамен Давидо, специалист по инфекционным заболеваниям из Университетской больницы имени Раймона Пуанкаре в Гарше, поясняет, что все больше и больше наблюдает "пациентов такого типа в наших отделениях. Они воспринимают свою первую дозу как тотем, тогда как все первые антитела появляются только через две недели, а затем постепенно растут.

Жан-Мишель Константин, глава Французского общества анестезии и реанимации, также подтверждает наблюдение, отмеченное Le Parisien: "После того, как началась вакцинация, возникло значительное количество заражений и госпитализаций после первой дозы. Я совсем недавно принял пациента с таким случаем, — рассказывает он. — Волн реанимации нет, но это служит свидетельством определенного душевного состояния. Как только человек думает, что он хотя бы минимально защищен, он слишком быстро ослабляет барьерные жесты".