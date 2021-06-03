ГАЛЕРЕЯ | В Stockmann появился первый в Эстонии shop-in-shop бренда Rituals Cosmetics. Смотрите, кто пришел на открытие

“Сотрудничество с брендом Rituals и открытие площадки — новый и увлекательный для нас этап. Rituals со своей философией гармоничной жизни является ценным пополнением обновляющегося косметического отдела Stockmann. Наши клиенты высоко ценят уделяемое себе время и возможности разностороннего наслаждения. Rituals — великолепный бренд, который всё это обеспечивает”, — сказала директор по продажам Stockmann Eesti Майрика Юханди. В Stockmann предлагаются премиум-решения Rituals — коллекции по уходу за телом и лицом Sakura, Ayurveda, Jing и Mehr, а также роскошный выбор женского и мужского парфюма. Из уникальной коллекции Home в продаже ароматизаторы и свечи.

Философия бренда Rituals нацелена на то, чтобы остановить мгновение, чтобы уловить счастье даже в мелочах, будь то долгая релаксация в ванне или насыщение атмосферы дома особыми ароматами. Rituals помогает всё это уловить, испытать и прочувствовать.

Почерпнувший вдохновение в вековой мудрости и традициях разных культур Rituals создал люксовые, но при этом доступные коллекции для дома и тела, стремясь обогатить жизнь людей лучшим парфюмом с уникальными сигнатурными ароматами и наполнить повседневную рутину достойными воспоминаний моментами.

Магазин в магазине Rituals развернут в косметическом отделе Stockmann на площади в 35 м2, что позволяет желающим тщательно ознакомиться с широким ассортиментов товаров.

Rituals активно продвигает концепцию shop-in-shop в Швеции и Финляндии. В странах Балтии аналогичный магазин Rituals есть в Литве, в Вильнюсе. Stockmann стал первым, кто привез в Эстонию бренд Rituals c концепциeй shop-in-shop.