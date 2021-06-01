ФОТО И ВИДЕО | Кейт Миддлтон сдержала обещание, которое дала девочке с лейкемией, и пришла к ней в ярко-розовом платье

Встреча состоялась в Холирудском дворце. Впервые Кейт и Мила познакомились в августе 2020 года во время звонка. В то время девочке и ее маме пришлось изолироваться от всей семьи из-за химиотерапии. Фото девочки, приветствующей своего отца через стекло окна, вошло в фотопроект Hold Still 2020, созданный герцогиней совместно с Национальной портретной галереей Лондона (это фото - первое в ролике ниже).

Когда герцогиня узнала, что любимый цвет Милы - розовый, то она сказала: “Мне надо будет пойти и найти розовое платье. Надеюсь, Мила, однажды мы встретимся, и тогда я обязательно надену ради тебя розовое платье”. “Ура!” - воскликнула тогда девочка.

27 мая мама сообщила Миле, что завтра они отправятся во дворец к герцогине. Девочка очень обрадовалась.

И вот они наконец-то увиделись. Мила тоже пришла в розовом. “Я хочу тебя крепко обнять, - сказала Кейт своей знакомой. - Мне нравится твое платье! Ты можешь покружиться?”

Также Мила, ее мама и сестра Джоди поучаствовали вместе с герцогом и герцогиней на шотландской церемонии Beating Retreat, которая раньше использовалась для созыва всех патрулей в замок, а сейчас имеет скорее символическое значение.

В настоящее время Миле и ее маме больше не приходится изолироваться от всей семьи.