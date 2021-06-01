ФОТО | Мэрилин Монро — 95. 10 лучших фото самой сексапильной блондинки Голливуда

Вне конкуренции

Культовая кинозвезда, которой в середине прошлого века в Голливуде практически не было равных по популярности, родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе под именем Норма Джин Мортенсон. Свою карьеру в кино она начала в 1946 году, ранее успев поработать на авиационном заводе и попробовать себя в качестве фотомодели. Этот снимок сделан в 1957 году.

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Образ, который обеспечил успех

Роскошные светлые волосы, обольстительный взгляд из-под длинных пушистых ресниц, чувственные алые губы, соблазнительные формы, — Мэрилин Монро была одной из самых ярких и сексапильных актрис Голливуда. Образ сексуальной блондинки, который придумал безнадежно влюбленный в нее влиятельный голливудский агент Джонни Хайд, обеспечил ей стремительный успех.

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На обложке Playboy

1 декабря 1953 года в США вышел первый номер мужского журнала Playboy. В нем красовался снимок обнаженной Мэрилин Монро. Тираж был распродан полностью. Такое имело место лишь дважды в истории издания. Во второй и последний раз Playboy разошелся без остатка лишь тогда, когда его обложку украсило откровенное фото обаятельной немецкой фигуристки Катарины Витт (Katarina Witt).

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В объективе Милтона Грина

Лучшие портреты Мэрилин Монро удались широко известному в середине XX века фотографу Милтону Грину. Его работы приоткрыли дверь в личную жизнь актрисы. На них кинодива предстает самой собой — какой ее знали только близкие люди. Милтон был другом и деловым партнером Мэрилин. Он помог ей создать свою продюсерскую компанию. Этот снимок сделан в Нью-Йорке 28 января 1955 года.

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В джазе только девушки

В ходе работы над ролью в эксцентрической музыкальной комедии Билли Уайлдера “В джазе только девушки”, где она сыграла главную роль, Мэрилин Монро пережила душевный кризис и даже пыталась покончить с собой. После этого актриса попала в больницу, из-за чего съемки задержались, и произошел перерасход бюджета. На фото (1959) кинодива запечатлена со своим партнером по фильму Тони Кёртисом.

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Чтобы снять волнение