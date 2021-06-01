ФОТО | Мэрилин Монро — 95. 10 лучших фото самой сексапильной блондинки Голливуда
Вне конкуренции
Культовая кинозвезда, которой в середине прошлого века в Голливуде практически не было равных по популярности, родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе под именем Норма Джин Мортенсон. Свою карьеру в кино она начала в 1946 году, ранее успев поработать на авиационном заводе и попробовать себя в качестве фотомодели. Этот снимок сделан в 1957 году.
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Образ, который обеспечил успех
Роскошные светлые волосы, обольстительный взгляд из-под длинных пушистых ресниц, чувственные алые губы, соблазнительные формы, — Мэрилин Монро была одной из самых ярких и сексапильных актрис Голливуда. Образ сексуальной блондинки, который придумал безнадежно влюбленный в нее влиятельный голливудский агент Джонни Хайд, обеспечил ей стремительный успех.
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На обложке Playboy
1 декабря 1953 года в США вышел первый номер мужского журнала Playboy. В нем красовался снимок обнаженной Мэрилин Монро. Тираж был распродан полностью. Такое имело место лишь дважды в истории издания. Во второй и последний раз Playboy разошелся без остатка лишь тогда, когда его обложку украсило откровенное фото обаятельной немецкой фигуристки Катарины Витт (Katarina Witt).
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В объективе Милтона Грина
Лучшие портреты Мэрилин Монро удались широко известному в середине XX века фотографу Милтону Грину. Его работы приоткрыли дверь в личную жизнь актрисы. На них кинодива предстает самой собой — какой ее знали только близкие люди. Милтон был другом и деловым партнером Мэрилин. Он помог ей создать свою продюсерскую компанию. Этот снимок сделан в Нью-Йорке 28 января 1955 года.
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В джазе только девушки
В ходе работы над ролью в эксцентрической музыкальной комедии Билли Уайлдера “В джазе только девушки”, где она сыграла главную роль, Мэрилин Монро пережила душевный кризис и даже пыталась покончить с собой. После этого актриса попала в больницу, из-за чего съемки задержались, и произошел перерасход бюджета. На фото (1959) кинодива запечатлена со своим партнером по фильму Тони Кёртисом.
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Чтобы снять волнение
Это фото сделано в 1953 году на съемках фильма “Ниагара”. Его автор — личный визажист актрисы Аллан “Уайти” Снайдер, который с ее стороны пользовался большим доверием. Он фотографировал Мэрилин перед съемками по ее же просьбе. Такая фотосессия помогала ей успокоить нервы. Фотоснимки для публикации не предназначались. Их коллекция обнаружилась в доме Снайдера лишь в 1990-е годы, после его смерти.
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Для мужского календаря
А здесь Мэрилин задорно позирует для одного из первых выпусков знаменитого мужского календаря Pirelli, ежегодно выпускаемого одноименной итальянской компанией по производству автомобильных шин. Он был запущен в 1964 году.
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Два бриллианта
В фильме “Джентльмены предпочитают блондинок” на шее Мэрилин Монро красуется кулон с уникальным бриллиантом “Луна Бароды” весом в более чем 24 карата, одолженным для съемок ювелирным домом Meyer Jewelry Company. Первыми его владельцами были махараджи индийской Бароды. Это сокровище принадлежало им свыше 500 лет. “Бриллианты — лучшие друзья девушек!“ — напевала героиня Мэрилин в картине.
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В “улетающем” платье
А это — самое знаковое фото Мэрилин. Оно сделано фоторепортером Мэтти Зиммерманом 9 сентября 1954 года. На нем актриса запечатлена в знаменитом, раздутом от потока воздуха плиссированном платье, стоя на решетке вентиляционной шахты нью-йоркского метро во время съемок комедии “Зуд седьмого года”. Этот веселый снимок — полная противоположность тому, что творилось со страдавшей от депрессий актрисой.
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В последний раз
Апрель 1962 года. “Что-то должно случиться“ — последний фильм, в котором снималась Мэрилин Монро. Два с небольшим месяца спустя киноактрисы не стало. В ночь с 4 на 5 августа она была найдена мертвой в собственном доме в Лос-Анджелесе. У кровати лежала пустая упаковка от снотворных таблеток…