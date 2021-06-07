Игры страсти: созданная в Эстонии игра “Малина” 18+ набирает популярность
Одна из авторов бренда Passiongames и самой игры Мийна Калликорм отмечает, что от идеи до реализации прошло от силы 5 месяцев, и поначалу не планировалось, что эта игра покинет спальню Мийны и ее партнера Прийта Поршнева. Но подруги, которым Мийна по секрету рассказала о придуманной мужем страстной игре, считали, что этой игрой стоит поделиться. По той причине, что даже у очень близких пар возникает рутина в постели, появляются домашние дела, дети, и искра пробегает реже. И зачастую пары, отдалившиеся друг от друга, не могут найти пути назад к страсти, игривости и нежности, которые когда-то свели их.
Мийна со своим возлюбленным вместе вот уже 8 с половиной лет. “Нам не бывало скучно в спальне, но когда мы еще не выпустили игру, а просто сделали для себя карты и сыграли в эту игру 4 или 5 раз, она каким-то образом придала отношениям особенную пикантность. Во время этой игры вы самозабвенно посвящаете себя лишь друг другу и делаете это несколько часов подряд. Это нужно попробовать самому: сложно передать словами, как эта игра помогает вновь открывать и находить друг друга”, — поясняет Мийна и добавляет, что они с Прийтом с помощью этой игры начали общаться друг с другом намного более открыто. Это помогло лучше понять предпочтения друг друга и научиться предлагать партнеру именно то, что соответствует ожиданиям, даже самым потаенным.
“МОГУ ЛИ Я ВЫПУСТИТЬ ЭТУ ИГРУ?” Этот вопрос Мийна задала мужу однажды в сентябре, когда пара отправилась в свой загородный дом. Прийт, создавший эту игру для своей супруги, согласился с этой идеей. “Он сказал, что не имеет ничего против, и я нашла дизайнера, который оформил игральные карты и все прочее”, — вспоминает Мийна, и по ее словам, после этого все пошло очень быстро. Сегодня уже усовершенствованную карточную игру “Малина” можно купить в упаковке, как на русском, так и на эстонском языках, ее можно найти в интернет-магазине Passiongames.
Мийна говорит, что, к их удивлению, игра была принята чрезвычайно тепло, и первая партия была распродана во много раз быстрее, чем рассчитывали. Заказы поступали из Эстонии, а также из Финляндии, Германии, Франции и Испании. “Это нас радует. Подобный прием заставил нас взглянуть на дело шире и подумать, как сделать игру еще лучше. Работа в этом направлении ведется активно и “рабочие совещания” у нас с мужем дома по-прежнему чудные, разные и полны различных экспериментов, — роняет Мийна лукаво. — В результате этого вышедшая в феврале 2021 года "Малина" была обновлена с учетом отзывов наших игроков. Счастливые и довольные игроки — наш приоритет. Несмотря на то, что обновленная игра "Малина" все еще с пылу с жару, в будущем безусловно ожидается и игривое дополнение к игре".
Ну а для тех, кто уже некоторое время в отношениях со своим возлюбленным, чувствует, что нуждается в большем качественном времени, проведенном друг с другом, хочет научиться узнавать предпочтения своего партнера и испытывать напряжение и страсть, не выходя из дома, “Малина” — лучший спутник в достижении этой цели. Игра построена так, что подходит для спальни любой пары, независимо от предпочтений пользователей. Игра состоит из карточек с соблазнительными заданиями, и в набор входят также пустые фантазийные карточки, на них каждая пара может самостоятельно записать свои желания: что ты хочешь сделать для партнера и что ты хочешь, чтобы партнер сделал для тебя. Так можно передать свои желания, которые часто не осмеливаются выражать и высказывать, но с помощью этой игры вы можете воплотить все свои самые сокровенные мечты. В этой игре можно предложить своему партнеру именно то, чего он или она ожидает. "Малина" позволяет узнавать предпочтения друг друга. Эта игра постоянно развивается вместе с игроками, и через нее можно еще глубже узнать своего партнера.
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