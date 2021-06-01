01.06.2021, 11:12
ФОТО | Назад в 90-е? 7 актуальных трендов летних платьев, которые вызовут у вас ностальгию
Sisselõigetega kleit 34,99€ (Reserved.com)
Как и в случае с другой одеждой и аксессуарами, покупая сегодня платье на лето, следует вдохновляться модой десятилетней давности или, что еще лучше, искать платья, которые ждут своего часа в шкафу с 90-х годов, пишет журнал Anne & Stiil. А у вас есть такие?
Объемные рукава, юбки с А-силуэтом, сочетание платья с кроссовками — вот некоторые способы, которыми модельеры "осовременивают" платья из 90-х.
Из прошлого в этом сезоне к нам также пришли яркие вязаные платья, некоторые из них имеют крой 70-х годов, открытое плечо или вырези, которые обнажают загорелую кожу и сразу же делают вас сексуальнее.
По мнению портала Popsugar, при покупке платья летом 2021 следует учитывать следующие тенденции:
- объемные, пышные рукава;
- яркие вязаные платья;
- мини-платья с запахом;
- различные вырезы и разрезы на платье, обнажающие кожу, — например, на спине или талии;
- свободные платья-кафтаны;
- оборки на платье;
- платья со сборками.