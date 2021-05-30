Виртуальная сумка Gucci оказалась дороже реальной

По информации издания, несуществующее изделие модели Dionysus с украшением в виде пчелы продали на онлайн-платформе Roblox за 350 тысяч робуксов (игровая валюта), что эквивалентно 4115 долларам (3375 евро). Имя покупателя не раскрывается.

Известно, что цена аналогичной сумки в бутиках Gucci составляет 3400 долларов (около 2788 евро). “Сумка в мире Roblox не имеет эквивалента в реальном мире, однако она все равно стоит дороже настоящей сумки”, — удивился в Twitter создатель портала Reddit Алексис Оганян (Alexis Ohanian).