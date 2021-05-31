Цветной "смоки айз", смелые оттенки и сочные губы. Главные тренды летнего макияжа 2021 от визажиста Yves Saint Laurent в Прибалтике
Скульптурирование лица
Пожалуй, главной тенденцией будет отказ от скульптурирования. Теперь это вчерашний день. Откладываем в сторону всевозможные приспособления в виде солнечной пудры и используем румяна — отлично подойдут розовые и персиковые.
Форма нанесения румян тоже поменялась — сместилась выше, заходя на височную зону и частично захватывая зону под бровями.
Блеск на каждый день
Для глаз будут актуальны тени с эффектом металлического мерцания. Такой макияж можно делать на каждый день, дополнительно добавляя матовые тени.
Если макияж будет более насыщенным, он будет хорошо смотреться в вечерней обстановке.
Натуральность
Как всегда, не выходит из моды натуральный макияж. Не забывайте,что это самый сложный макияж. Здесь мы отказываемся от полюбившегося в период пандемии смоки айз. Губы и глаза выглядят более натурально. Лайнер меняет свою форму и выглядит более мягко. Графичности быть не должно.
Для губ подойдёт аккуратный натуральный оттенок нюд подходящего цвета. Он может быть бежевым, розовым или персиковым.
С таким макияжем вы будете безупречно выглядеть на работе и на вечеринке так как он выглядит легко и, конечно, подчеркнёт вашу индивидуальность.
Смелые оттенки
Но в моде будет и обилие цвета в макияже. Смелые оттенки теней могут быть яркими и контрастными: голубой и зелёный, сливовый и жёлтый - обязательно попробуй что-то этим летом, а ещё лучше, если получится, используй всю палитру.
Цветной “смоки айз”
Не обойдётся без смоки айз, который не выходит из моды. Однако он чуть поменяет цвет: зелёный, сливовый, синий. Макияж может быть с сильным металлическим блеском.
Уверенные стрелки
Стрелки в этом сезоне будут чуть толще обычного варианта, фактически заменяя собой тени. Такой макияж будет ярким и броским, поэтому его будет идеально использовать для вечернего выхода.
Сочные губы
Ну и, конечно, какой летний макияж без сочных губ? Выбери себе яркий тон помады, которая может быть как матовой, так и глянцевой. Конечно она может быть нейтральной, но лето — это то время, когда одной помадой можно сделать свой макияж. Так что, играй с цветом и не робей!
Любимыми помадами в Yves Saint Laurent всегда были оттенки красного — классический и тёплый вариант. Конечно, великолепно в любой ситуации будет смотреться фуксия. От себя лично добавлю коралл — без него летом нельзя.
Макияж всех моделей: Ирэн Чуприяновская