Цветной "смоки айз", смелые оттенки и сочные губы. Главные тренды летнего макияжа 2021 от визажиста Yves Saint Laurent в Прибалтике

Скульптурирование лица



Пожалуй, главной тенденцией будет отказ от скульптурирования. Теперь это вчерашний день. Откладываем в сторону всевозможные приспособления в виде солнечной пудры и используем румяна — отлично подойдут розовые и персиковые.

Форма нанесения румян тоже поменялась — сместилась выше, заходя на височную зону и частично захватывая зону под бровями.

Блеск на каждый день

Для глаз будут актуальны тени с эффектом металлического мерцания. Такой макияж можно делать на каждый день, дополнительно добавляя матовые тени.

Если макияж будет более насыщенным, он будет хорошо смотреться в вечерней обстановке.

Натуральность

Как всегда, не выходит из моды натуральный макияж. Не забывайте,что это самый сложный макияж. Здесь мы отказываемся от полюбившегося в период пандемии смоки айз. Губы и глаза выглядят более натурально. Лайнер меняет свою форму и выглядит более мягко. Графичности быть не должно.

Для губ подойдёт аккуратный натуральный оттенок нюд подходящего цвета. Он может быть бежевым, розовым или персиковым.

С таким макияжем вы будете безупречно выглядеть на работе и на вечеринке так как он выглядит легко и, конечно, подчеркнёт вашу индивидуальность.

Смелые оттенки



Но в моде будет и обилие цвета в макияже. Смелые оттенки теней могут быть яркими и контрастными: голубой и зелёный, сливовый и жёлтый - обязательно попробуй что-то этим летом, а ещё лучше, если получится, используй всю палитру.

Цветной “смоки айз”



Не обойдётся без смоки айз, который не выходит из моды. Однако он чуть поменяет цвет: зелёный, сливовый, синий. Макияж может быть с сильным металлическим блеском.



Уверенные стрелки



Стрелки в этом сезоне будут чуть толще обычного варианта, фактически заменяя собой тени. Такой макияж будет ярким и броским, поэтому его будет идеально использовать для вечернего выхода.

Сочные губы