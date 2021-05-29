Одиночество, нищета и депрессия: истории женщин, которых заставили рожать нежеланных детей

Моей дочке сейчас год и два месяца. Пока я была беременна ею, я постоянно лежала на сохранении. Уже на самом маленьком сроке я попала в больницу. Я просто физически была не готова, мне это очень тяжело. Мама приезжала, поддерживала, но она думала, что все хорошо. Что у меня надежный парень, настоящая семья. Когда я была беременна два месяца, он сделал мне предложение. После родов мы поженились. Я вообще не сомневалась в нем.

Практически вся семья у меня разъехалась. Мама уехала в другой город, когда я была беременна. Она тоже почему-то подумала, что раз я приняла решение рожать, то можно, грубо говоря, свалить. Теперь она на Чукотке, а я тут. На другом конце страны. Совсем-совсем одна. С ребенком

И в тот момент, когда я должна была пойти в кабинет, это все на меня так подействовало, что я расплакалась и убежала. Я подумала, может, он действительно готов? Может, он действительно хочет этого ребенка? Может, ему он нужен? Но я глупая была тогда. Потом мы еще поговорили на эту тему. Он сказал, что готов к ребенку и будет обеспечивать семью. Ему было 20 лет. Я поверила, что он правда хочет быть со мной до конца. Со мной и с ребенком. Я ему очень сильно доверяла. Это, можно сказать, были мои первые отношения. Они длились четыре года. Это была моя первая любовь (всхлипывает) и мои самые светлые чувства.

Когда я пришла в больницу, то столкнулась с колоссальным давлением со стороны врачей. И когда я уже сидела перед кабинетом, где мне должны были дать таблетку для медикаментозного аборта, сработала пожарная сигнализация. Всех эвакуировали. В этот момент я переписывалась со своим молодым человеком, и он начал писать: типа раз так, может, давай оставим... Попробуем... Как будто бы это был знак

А когда произошла беременность, у меня был шок, слезы, непонимание, что дальше с этим делать. В голове было мало размышлений, что значит аборт для меня лично. Я просто не задумывалась об этом всерьез, а когда я с этим столкнулась и пошла делать аборт, это оказалось не так легко.

С парнем, от которого я забеременела, я на тот момент была в отношениях два года. Он тогда только вернулся из армии. Он не думал о предохранении, а я в этом плане ему доверяла. И я всегда думала, что если вдруг забеременею, то сделаю аборт. У меня на жизнь были совершенно другие планы. На тот момент мне было 18 лет, я собиралась поступать в университет в своем городе. Семья в этом возрасте меня не интересовала.

Он бил меня и во время беременности — тогда дело даже дошло до полиции, снимали побои (говорит дрожащим голосом). Его ничего не останавливало. Мама была далеко. А у моего отца к этому такое отношение, знаете, если тебе мужик изменил, значит ты ему что-то недодала. Если поднял руку — ты его спровоцировала. И у него у самого в семье все сложно сейчас. Поэтому я даже не знала, где искать поддержки. Меня только подруги поддерживали. И мама. Она пыталась меня вразумить, чтобы я рассталась с ним. Она наблюдала за началом наших отношений и, видимо, с высоты своего опыта видела, какой он на самом деле… Но я его очень любила. А у мамы была похожая ситуация, и она, наверное, понимала, что не сможет на меня повлиять.

На почве всех этих конфликтов мы и расстались. Мы ссорились чуть ли не каждый день. Я много терпела, но когда я узнала о предательстве, то не смогла это вынести. Мы сидели в его комнате… Да, у него была своя комната, а мы с дочкой спали в другой, потому что она мешала ему высыпаться перед работой. Так вот, мы сидели в его комнате, и ему на телефон пришел какой-то звонок из соцсети. Я запомнила имя и фамилию этой девушки, запомнила аватарку и нашла ее страницу. Написала ей и спросила, кто он ей. Выяснилось, что у него есть фейковый аккаунт, с которого он общается с другими девочками. И когда это все происходило… Мне тяжело об этом вспоминать.

Он не понимал этого. Ему как будто бы постоянно чего-то не хватало. Он приходил с работы и рассказывал, как у его коллеги жена после родов готовила, собирала контейнеры на работу. Как будто я должна была после бессонной ночи сразу идти и готовить ему еду. Он от меня ожидал, чтобы я была роботом. Как, знаете, женщины более старших поколений себя ведут. А я, видимо, очень слабая. Меня роды просто раздавили. Он не получал от меня того, чего хотел получать от женщины, которая идет с ним по жизни, и как-то у него так получалось, что он поднимал на меня руку… И это тоже очень сильно на мне сказалось…

Хотя наши отношения не были идеальными. С его стороны было постоянное насилие… И физическое, и психологическое… Много не очень хороших воспоминаний. Чаще всего все конфликты, которые у нас возникали, сводились к рукоприкладству. И я всегда проигрывала ему.

Мама не верит, что мне может быть так плохо. Она даже не верит в существование каких-то там депрессий. Она мое состояние объясняет ленью, низким давлением, анемией. А я сейчас лежу одна в этой квартире (плачет), я просто кое-как могу кормить свою дочь, менять ей памперсы… Мне кажется, мне никто не поверит, что я не справляюсь.

Мы недавно съехались с одной подругой, у которой тоже ребенок, чтобы просто по очереди выходить гулять. Вот так вот сидеть в четырех стенах очень тяжело. Но мне не стало легче. Да, я немного развеялась, встретилась с друзьями. То есть были моменты, когда я чувствовала хоть какую-то свободу, но потом снова приходилось возвращаться, и это было для меня просто как каторга. Месяц где-то мы так прожили, потом подруга уехала.

И, знаете, аборт в моей жизни все-таки был. Это было уже после того, как мы разъехались с мужем. Получилось так, что после новости про измену я ведь сама его выгнала… А потом решила дать ему еще шанс. И этот шанс закончился новой беременностью. Но восстановить отношения не получилось. Я ему сказала о беременности, а он просто отмахнулся. И еще удивился: “А ты что, не хочешь второго ребенка?” Какого второго ребенка? Он ведь и первого спихнул на меня. Хотя изначально он ему нужен был, а не мне. В итоге все равно мы расстались, мой номер у него в черном списке. Связываемся мы через его родителей.

Летом приедет мама с отчимом, и мы поедем на море. Но я буду с дочкой. Я не отдохну так. Я бы поехала лучше куда-то с подругами, но я не уверена, захочу ли я возвращаться (плачет). И я не уверена, что я чувствую к своей дочке. Мне от этого стыдно.

Я бы хотела без ребенка все это делать, понимаете? Я сейчас в очень подавленном состоянии. Я просто бессильна (плачет). Даже не могу дома убраться толком... Я смотрю на других женщин и удивляюсь, как им все легко дается? Как у них получается так любить своих детей, так ухаживать за ними? А мне кажется, я ничего своей дочке не могу дать, кроме самого основного — еды, крыши

Я под давлением отца поступила учиться на ту специальность, которая мне не нравится… И хочу перепоступить… Я хотела бы учиться на филфаке в другом городе. Но я не знаю, как я с этим справлюсь, еще и с ребенком.

Подруги пытались как-то воздействовать, но сейчас я все равно там, где я есть (всхлипывает). И я не знаю, что с этим делать. Мы уже не живем вместе, но еще не разведены. Муж помогает деньгами, но ребенка если и забирает, то не когда надо, а по своей прихоти. То есть если он не встречается со своей девушкой и не идет куда-то с друзьями, то может время уделить. И я почти постоянно тут одна с дочкой. Его родители только забирают ее иногда. Я просто не знаю, что мне делать.

Мы тогда с подругой хотели создать группу — я пела, она играла на барабанах — и искали музыкантов. Нашли гитариста — им оказался мой будущий муж Артем. У нас было очень много общих интересов. У меня ни с кем из парней так не было, и почти сразу мы начали встречаться. Оба любили творчество, мечтали путешествовать… У нас были просто идеальные отношения. И вдруг выяснилось, что я беременна. Решила, что отец ребенка — Артем, и сказала ему об этом. И сказала, что не готова к детям, как и он. Предложила медикаментозный аборт… Этот вариант прерывания беременности, конечно, возможен только на раннем сроке, но тогда я еще не знала, что беременна от Павла. Думала, можно так. Но в любом случае мой тогдашний молодой человек Артем пришел в ужас. Для него этот эмбрион уже был человеком, и он мне прислал SMS со словами: “Ты чудовище!” Потом еще добавил, что бросит меня и никогда в жизни со мной не будет общаться, если я сделаю аборт.

Но забеременела я не от него. Я тогда подрабатывала художницей на одном фестивале — там я и встретила будущего отца ребенка. Его звали Павел. Мы начали с ним общаться, а через какое-то время — встречаться. Вначале все было неплохо, но он был меня на пять лет старше и любил манипулировать. Он начал пытаться контролировать меня во всем, и отношения постепенно стали плохими. Павел мог устроить скандал на пустом месте, причем сам меня обманывал. Я рассталась с ним, когда узнала, что помимо меня у него есть еще одна девушка. На прощание он применил стелсинг (тайное снимание презерватива во время секса - прим. “Ленты.ру”). Тест ничего не показал. Я думала, что не беременна. Успокоилась и ушла от него.

Примечание “Ленты.ру”: во время подготовки материала героиня связалась с родителями отца ребенка и попросила их забрать дочь. Она объяснила им, что не справляется психологически, и попросила помощи. Они забрали ребенка и обратились в органы опеки. По словам Дарьи, в процессе развода место жительства ребенка определят с отцом. Психотерапевт назначил ей лечение в дневном стационаре. Дарья говорит, что сейчас ей лучше.

Муж меня выселил и еще заставил платить за то, что я какое-то время жила в его квартире. Одно время даже жила в пролайферском приюте для мам с детьми, потому что идти было больше некуда. Прописана я была у отца в общежитии, а он не хотел, чтобы я жила с ним. Не выносил детского шума. В приюте в принципе было неплохо, за исключением одной вещи. Там заставляли подписывать петицию за запрет абортов. (И пролайф был во всем — даже кружки с нарисованными на них эмбриончиками стояли). До сих пор немножко горжусь тем, что я единственная из всех жилиц приюта не стала этого делать. Собственно, потому меня там и невзлюбили. Спустя время выселили. Пришлось идти к отцу.

Артем меня уговаривал отдать ребенка в детский дом или биологическому отцу, но мне было жалко сына. Я знала, что отец из него вырастит плохого человека, а в приюте с ним будут плохо обращаться. Я чувствовала свою ответственность. Было очень тяжело. Мы с ребенком выживали, как могли. Алименты от биологического отца удалось получить не сразу, да и когда добилась — 1900 рублей (около 20 евро, — прим.) в месяц…

Несмотря на то что ребенок был не его, Артем сделал мне предложение. Аборт к тому моменту делать было уже поздно. Артем ревновал меня к Павлу. Пять раз делал мне предложение. Четыре раза я отказывала, потому что знала, что его мама будет против. Я знала, что она сделает все, чтобы мы расстались, и в итоге так и было. Она не хотела, чтобы ее сын связал со мной жизнь. Но мы с Артемом договорились, что как только я рожу, то сразу подам на алименты от Павла.

Я не хотела его терять, любила очень, и в итоге решила сохранить беременность. И хотя я не была готова к ребенку, я хотела ребенка… когда-нибудь. Через много лет и от другого человека. Это была стрессовая ситуация. В итоге через несколько месяцев, когда мы с Артемом уже стали жить вместе, по срокам выяснилось, что ребенок не его. Прощальный подарок токсичного бывшего. Как только узнала об этом, то сразу позвонила обоим. И Артем, и Павел были в шоке. Но повели себя по-разному. Артем сначала вспылил, но потом сказал, что готов принять этого ребенка как своего, потому что он ко мне привык. А Павел просто стал часто мне звонить и спрашивать о моем здоровье. К родам даже купил какие-то вещички.

Я добилась того, чтобы за мной и ребенком закрепили доли жилплощади при приватизации комнаты. Папа хотел ее просто приватизировать и уехать в деревню, но мы бы тогда остались бомжами. Отец потом очень долго мне этого не мог простить. Подолгу ругался. По ночам это было особенно ужасно. Обвинял во всех плохих событиях в своей жизни. Это продолжалось несколько лет. Позже он съехал жить к знакомым — так всем стало спокойнее. Но в финансовом плане все по-прежнему плохо. Алименты на ребенка его настоящий отец чуточку повысил — до трех с половиной тысяч. Это при том, что он теперь владелец фабрики. И получает он довольно неплохие деньги.

Меня на работу как не брали, так и не берут — по причине наличия ребенка. Или я сама отказываюсь, потому что неудобное время работы: надо успевать отводить сына в садик и забирать из него, но почти все вакансии в этот график не вписываются. В моем городе вообще высокая женская безработица. Работодатели отказывали мне в трудоустройстве более сотни раз, как только узнавали о наличии ребенка. Скрывать его я не хочу, город небольшой, и рано или поздно обман вскроется. Был такой случай: я звоню в одну компанию, они сразу спрашивают про ребенка… Я сказала — нет. А они так обрадовались! Я сразу положила трубку. Они все равно бы узнали, что я вожу ребенка в детский сад мимо их офиса.